Monica Pont, totalmente recuperada tras su grave accidente de coche

MADRID, 7 (CHANCE)

El pasado mes de diciembre, Monica Pont sufría un brutal accidente de coche que marcaría un antes y un después en su vida. La actriz confesaba que tras el siniestro había perdido una ceja, un párpado y parte del cuero cabelludo, aunque gracias a su cirujano plástico apenas le han quedado secuelas.

Tras unos meses complicados, la presentadora regresaba de México para disfrutar de las vacaciones de verano en nuestro país, donde ha asistido a diferentes compromisos laborales como asistir a la Asamblea Nacional de Tabartina.

Mónica Pont ha confesado lo bien que se encuentra tras el terrible accidente que sufrió: "Bien, muy bien. Ya me ves, fantástica". Además, la actriz ha confesado que le quedan pocos días en España ya que pronto empezará a grabar una nueva telenovela: "Solo he venido para las vacaciones en agosto, estar con mi familia y mis amigos, he trabajado y ahora es de las últimas cosas en las que me veréis. El lunes ya me vuelvo a México y a lo mejor ya no me veis hasta el año que viene".

Actualmente, la actriz mantiene una relación muy buena con su hijo, Javier Sagrera, quien nada más enterarse del siniestro de su madre no dudó en ir a México para cuidarla. A pesar de que ahora presumen de una excelente relación, Mónica y él estuvieron más de seis años sin hablarse.