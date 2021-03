Montero acusa al PP de "mentir" y de "intentar sembrar la duda" sobre los fondos europeos

Pregunta al PP a quién beneficiaba "intentando sembrar la duda sobre el país para que no recibiera los fondos europeos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al Partido Popular de "mentir" y de "intentar sembrar la duda" sobre los fondos europeos que recibirá España para hacer frente al impacto de la crisis del coronavirus.

En una interpelación de la senadora del PP, Esther Basilia del Brío, en el Senado sobre los criterios del Gobierno en el reparto de los fondos europeos denominados 'Next Generation EU, Montero ha criticado al partido que lidera Pablo Casado por el "espectáculo" frente a la Unión Europea después de "hablar mal" del Gobierno y "sembrar la duda" para que el país no recibiera los fondos, que incluyen 70.000 millones en transferencias.

"Se pusieron en contra de España intentando desprestigiarla dentro de las instituciones europeas", ha lamentado la ministra.

"¿A quién benefician ustedes intentando sembrar la duda en el país sobre los fondos europeos?, ha preguntado la ministra al PP en la Cámara Alta, tras lo que ha señalado que "solo perjudica" a los ciudadanos, los empresarios y las comunidades.

Montero ha acusado a la senadora popular de "mentir" al decir que el Consejo de Estado emitió un criterio negativo al decreto de ejecución de los fondos europeos y ha defendido que el Gobierno incorporó las "recomendaciones esenciales" del organismo y que éste se mostró favorable a la tramitación del decreto.

Además, ha recalcado que el decreto no va en contra del reglamento europeo, como señalan los populares, ya que si fuera así "Europa hubiera reaccionado". "No puede ponerse en marcha si van en contra de los reglamentos europeos. Si los proyectos van contra el reglamento no son elegibles y los Estados no los pueden aplicar", ha asegurado.

Maroto ha señalado que las comunidades autónomas que hayan tenido una peor consecuencia de la pandemia, bien por el incremento del número de contagios o porque haya afectado a aquellos sectores que tienen mayor impacto en el PIB en esas regiones, recibirán en las conferencias sectoriales la parte correspondiente de los fondos europeos 'Next Generation EU'.

Montero ha recordado que es en las conferencias sectoriales, donde se reúnen por CCAA, Gobierno con alguna participación de la FEMP, donde se decidirían los criterios de reparto dependiendo de cada una de las políticas y que, por tanto, de ahí se derivarían los repartos a nivel territorial que correspondan en función de las competencias que cada uno tuviera asignado.

Este fondo complementa al React UE, que supuso un reparto de 8.000 millones este año con criterios que se basan en el impacto de la pandemia en cada comunidad, el impacto de la crisis en el desempleo y el impacto de la crisis en el desempleo juvenil, los mismos puntos que utiliza la Comisión Europea en el reparto de los fondos entre los Estados miembro.