Montero admite discrepancia con PSOE para reformar la Ley sí es sí y no admite volver al modelo anterior, que pide el PP

Subraya que Podemos no saldrá del Gobierno y que un cambio del ámbito penal no va a poder evitar decisiones de rebaja de penas

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que existe una discrepancia con el PSOE respecto a la reforma de la Ley 'solo sí es sí' en el ámbito de las penas y trabajan para alcanzar un acuerdo que mantenga el consentimiento en el "centro", dejando claro que "no puede permitir volver al modelo anterior", que es lo que quiere el PP.

También ha indicado que aunque todos los expertos indican que ninguna reforma penal va a evitar decisiones judiciales como la rebaja de penas, que se deben a una aplicación "incorrecta" de una "minoría" de jueces, han propuesto a los socialistas hasta cuatro reformas penales, todas ellas rechazadas.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, ha subrayado también que Podemos no va a dejar el Ejecutivo y que seguirán peleando, dentro de la coalición, "cada cambio" y conquista de los derechos feministas, dado que ninguno de los avances normativos hubiera sido posible sin la formación morada. Por tanto y ante un momento de dificultad como este, ha subrayado que su obligación es dar la cara.

La titular de Igualdad ha defendido que su Ministerio, desde el primer momento, ha trabajado ante esta aplicación incorrecta de la Ley del solo sí es sí, con la propuesta de un plan urgente de medidas que implica más juzgados, más psicólogas y más policías especializados de cara a garantizar la correcta protección de las víctimas.

"NINGUNA REFORMA PENAL VA A EVITAR ESAS DECISIONES JUDICIALES"

Y aunque es "consciente" de que, como apuntan "todos los expertos", que ninguna reforma penal va a evitar las decisiones judiciales, llevan abordando junto al presidente, Pedro Sánchez, y el PSOE en hasta cuatro cambios manteniendo el consentimiento en el centro del esquema de la normativa, pero todas han sido denegadas por el ocio mayoritario.

"No les voy a ocultar que tenemos discrepancia sobre el consentimiento, seguimos trabajando para un acuerdo pero, como saben, Igualdad no puede asumir volver al modelo anterior, como pide el PP, con la vuelta de la violencia e intimidación (en el esquema penal) y que sean las mujeres las que demuestren que se han resistido para determinar la agresión sexual", ha apostillado Montero.

Y aunque ha opinado que las presiones para volver al modelo anterior "son "muy fuertes", ha remarcado que su función es clara y encaminada a proteger el consentimiento en el centro del Código Penal en lo relativo a las violencias sexuales.

Precisamente esta mañana el PSOE ha defendido que la propuesta del Ministerio de Justicia para reformar la Ley del 'solo sí es sí' "no toca el artículo del consentimiento" y, por tanto "el corazón de la ley" y explica que el objetivo de la misma es que no continúen "los efectos no deseados" de la norma "que han generado alarma social" como las rebajas de penas a agresores sexuales.

IGUALDAD HA CEDIDO POR ENCIMA DE SUS POSIBILIDADES

Fuentes del socio minoritario han señalado que Igualdad ya ha cedido por encima de sus posibilidades a la hora de afrontar los cambios de la ley y que su objetivo es blindar el consentimiento como corazón de la normativa.

También han indicado que se definió una horquilla de delitos sobre el principio de proporcionalidad y que nadie esperaba la rebaja de las penas, que tampoco estiman que se resuelva con otro cambio.

Por otro lado, lamentan que se le haya dado poco margen de aplicación a la ley, que está bien hecha, y que el planteamiento de Igualdad se basa en incorporar agravantes para que los jueces no puedan haber revisiones de sentencias a la baja.