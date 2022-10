Montero afea a Feijóo su "nula capacidad" de plantear propuestas: "No ofreció novedades para que el Gobierno tome nota"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afeado este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, su "nula capacidad" de plantear propuestas tras el 'cara a cara' que protagonizó ayer en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Vi a un líder de la oposición centrado en el desgaste al Gobierno, con nula capacidad de propuestas y que no planteó ninguna novedad respecto a ninguna cuestión que pudiéramos tomar nota para seguir trabajando en direcciones que nos vayan aportando los miembros de la oposición", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Preguntada acerca de si el cambio de tono de Sánchez se debe a que las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están en una fase decisiva, la ministra ha asegurado el tono que cada uno utiliza "es un tema que pasa a un segundo plano".

En este sentido, ha asegurado que vio en el debate a un presidente del Gobierno "solvente" al frente de un Ejecutivo que tiene un proyecto de país y que se está anticipando a situaciones duras de cara a este invierno con medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania.

CGPJ

Sobre la negociación con el PP para renovar el órgano de elección de los jueces, Montero ha preferido ser "prudente" y esperar a que el anuncio se pueda producir con todas las consecuencias. "Ya han visto que de otros acuerdos luego a última hora alguien se ha echado atrás y no sería una buena noticia para el país", ha apuntado.

No obstante, ha pedido a los 'populares' que actúen con sentido de Estado y den cumplimiento a esa voluntad constitucional de la que "nunca se tenía que haber alejado". "En función de que las mayorías actuales le beneficien o no lo beneficien, no puede hacer insumisión constitucional", ha zanjado la titular de Hacienda.