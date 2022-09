Montero afea a Feijóo que aún no haya presentado propuestas de ahorro e insiste en su vínculo con energéticas y bancos

Piensa que Sánchez se expresó con "rigor y seriedad" en el debate mientras Feijóo intentó "sacar tajada" de la crisis

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afeado este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que todavía no haya presentado su plan de propuestas de ahorro energético "después de tanto tiempo" y ha insistido en que responde a los intereses de las grandes empresas energéticas y de la banca.

Al día siguiente del debate entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, Montero ha señalado que le llama la atención que el líder 'popular' no entregase un documento sobre las propuestas energéticas "después de tanto tiempo" desde el inicio de la crisis.

Así, ha afirmado que le parece "curioso" que ni siquiera los periodistas tuvieran acceso al mismo y que no le sorprendería que aún no estuviese finalizado y Feijóo no lo presente hasta dentro de un par de días. "Creo que hay que ser más serio", ha trasladado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press.

Respecto al resultado del debate, la también vicesecretaria general del PSOE, ha sostenido que fue "muy claro" a favor de Sánchez, pues, a su juicio, se vio un presidente que "fue desgranando en su primera intervención una serie de propuestas con rigor y seriedad, basado en la evidencia de los datos que son los que nos tienen que marcar el camino correcto", ha declarado.

SACAR TAJADA DE LA CRISIS

Por el contrario, vio a un Feijóo "que no efectuó ningún tipo de propuesta" y cuyo afán "como siempre" es "descalificar la posición del Gobierno" porque piensa que "de cualquier crisis se puede sacar tajada", ha añadido.

En este sentido, al ser cuestionada sobre que algunas medidas anunciadas por el presidente --la bajada del IVA del gas y la extensión de la excepción ibérica a las industrias gasintensivas-- ya habían sido reclamadas por el PP, Montero se ha mostrado sorprendida de que el PP "vote en contra" de las propuestas del Gobierno si piensan que se las "copian", ha explicado.

INTERESES DE ELÉCTRICAS, PETROLERAS Y BANCOS

Por último, al ser preguntada sobre si a Feijóo lo han colocado al frente del PP las grandes empresas, tal como sostuvo Sánchez este martes en el Senado, Montero ha reafirmado la acusación al señalar que nunca ha votado a favor de los intereses ni de los trabajadores ni de la patronal, al oponerse a la reforma laboral pactada con los agentes sociales y a "más de 13 acuerdos" pactados en el diálogo social.

Por tanto, para Montero parece lógico pensar que su estrategia responde a intereses muy concretos. "Probablemente detrás están los intereses de los que se están aprovechando de esta crisis, lo dicen las cuentas de resultados, las empresas eléctricas, petroleras y los bancos", ha rematado.