Montero arremete contra Casado tachándolo de obstruccionista y desprecia como accesoria su Agencia de Recuperación

Avisa al PP de que no puede cuestionar la legitimidad del Gobierno y le afea que no quiera apoyar unos PGE para la recuperación

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha arremetido esta tarde contra el líder del PP, Pablo Casado, acusándolo de dar la espalda y tener una actitud obstruccionista por su rechazo a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y por oponerse a la renovación de los órganos institucionales.

Además, mientras Casado ha asegurado que el Gobierno ha aceptado estudiar su propuesta de crear una Agencia de Recuperación, Montero ha afirmado que eso es algo "accesorio" y "absolutamente instrumenta", porque lo importante es decidir la orientación de los Presupuestos, fondos europeos incluidos.

Montero ha que comparecido en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de que lo hiciera Casado, tras la entrevista de éste con el presidente del Gobierno, ha denunciado que éste ha rechazado la petición de Sánchez de "despolitizar la gestión de la pandemia". Es más, ha acusado a Casado de seguir "utilizando los datos de la pandemia para intentar desgastar al Gobierno a partir de falsedades y de la manipulación de cifras".

En segundo lugar, ha denunciado qu el PP rechace la renovación de los órganos institucionales pendientes como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es más, le ha reprochado que haya dejado claro que seguirá en esta posición toda la legislatura ya que, a su juicio, el PP, "se da golpes de pecho diciendo que defiende la Constitución y luego se niega a cumplir su mandato".

En tercer lugar, ha criticado que los 'populares' no estén dispuestos a apoyar los PGE, así que ha concluido que el balance del encuentro entre Casado y Sánchez ha sido "decepcionante", por considerar que el PP "le ha dado la espalda al diálogo". "Es el mismo Casado de hace dos años, que permanentemente dice que está dando un giro al centro pero cuando tenemos ocasión de hablar vemoas que parece que gira sobre sí mismo en espiral".

"Pareciera que no hemos vivido una pandemia que se ha llevado la vida de miles de compatriotas", ha advertido Montero, que también ha preguntado a Casado en qué momento, si no en éste, debe el partido de la oposición "arrimar el hombro" y dejar "el frentismo y la confrontación". Casado, ha dicho, sigue "instalado en el no es no" y de ese modo ha "perdido una oportunidad de oro" para "demostrar que es un hombre de Estado". En lugar de eso, ha vaticinado, seguirá intentando "tumbar· al Gobierno.

LA EXCUSA DE LA LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO

De hecho, ha criticado especialmente que Casado ponga como "excusa" para no acordar la "legitimidad del propio Gobierno" --la presencia de Unidas Podemos-- porque, ha recalcado, el gobierno es así porque refleja la voluntad de los españoles.

Así, respecto a la renovación de órganos institucionales, Montero ha asegurado que el Gobierno ha estado haciendo "un esfuerzo ímprobo" pero discreto para intentar renovarlas, y que tras el verano el PP ha comunicado que no llegará a ningún acuerdo. "Le he escuchado decir sin sonrojo al presidente del PP que no piensa cumplir con la Constitución esta legislatura", ha denunciado, añadiendo que las instituciones deben funcionar con normalidad y no hasta que se den "las condiciones idóneas para los cálculos electorales" del PP.

Para Montero, con su rechazo a negociar unos Presupuestos que permitan la recuperación económica el PP "se sitúa fuera de la escena política" cuando, a su juicio, lo que debería hacer es hablar con empresarios, sindicatos y trabajadores y tener "empatía" para "ser útil" apoyando unos Presupuestos, que no es lo mismo que "apoyar al Gobierno".

También ha afeado a Casado que, por un lado, apoye la propuesta de los empresarios de alargar los ERTEs hasta junio de 2021 mientras acusa al gobierno de "despilfarrador". "Me opongo a todo, pero sobre la acción de gobierno pido que se intensifique en tiempo y en cuantía", ha ironizado.

AGENCIA DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORMA LEGAL

En cuanto a su propuesta de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica, Montero ha criticado que proponga una agencia después de que el PP se dedicase a extinguirlas cuando gobernaba. Además, ha tildado de "ofensivo" el argumento del PP para proponerla: impedir que el gobierno se deje "arrastrar por los lobbies". La clave, ha dicho, es que se apoyen los Presupuestos, porque España no puede seguir prorrogando los que hizo el PP para 2018 y necesita vehicular los fondos europeos.

Es más, ha dicho que el presidente del PP "confunde" el Fondo de Recuperación europeo con el Marco Finaciero Plurianual (los presupuestos europeos ordinarios) . Entre los objetivos de esos fondos, ha dejado claro, está el cerrar la "brecha de desigualdad" que dejó la "gestión del PP" de la anterior crisis.

La ministra tampoco ha compartido la apuesta de Casado por reformar el artículo 3 de la Ley General de Salud Pública de 1986 para facilitar las restricciones de movilidad entre comunidades autónomas porque, ha insistido, todas las restricciones de derechos deben contar con el refrendo de un segundo poder: en el caso del estado de alarma por parte del Legislativo y en el caso de las restricciones autonómicas por parte de los jueces.

La portavoz ha atribuido la propuesta a que el líder del PP sigue tratando de justificar sus rechazos a las prórrogas del estado de alarma. "No se trata de reinventar algo que ya existe", ha remarcado, insistiendo en la vía de que los presidentes autonómicos pidan la declaración del estado de alarma si lo necesitan.