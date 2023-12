Montero se asegura la tramitación de los PGE con un informe jurídico, pese a la mayoría de PP en el Senado

En caso de que el PP bloquee dos veces los objetivos de estabilidad se fijarán los planteados en el Programa de Estabilidad de abril

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que cuenta con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, sobre el que el Ejecutivo podrá tramitar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024, pese al posible bloqueo en el Senado --donde ostenta mayoría del PP-- de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera, la titular de Hacienda ha detallado el contenido de ese informe que asegura la tramitación de las cuentas públicas en las Cortes Generales, una vez remitido el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el techo de gasto y los objetivos de estabilidad.

El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años --no el techo de gasto, que no se vota--. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.

En caso de que en dos ocasiones no se apruebe por alguna de las Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, el Programa de Estabilidad.

"Esto es lo que dice el informe jurídico que tiene el Ministerio de Hacienda desde hace ya tiempo y es lo que me llevaba, cada vez que me han preguntado, a afirmar que sí o sí habrá proyecto de presupuesto", ha remarcado la ministra, tras confirmar que este mismo martes el Consejo de Ministros prevé aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad.

EL PP "SE TIRA PIEDRAS SOBRE SU PROPIO TEJADO"

En este sentido ha advertido al Partido Popular que "se equivoca" si piensa que con su estrategia de intentar bloquear los objetivos en la Cámara Alta va a poder impedir el desarrollo de unos Presupuestos nuevos para España.

"Lo que está es tirándose piedras en su propio tejado porque tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tendrían unos objetivos más exigentes", ha alertado Montero.

Los objetivos de estabilidad propuestos por Hacienda y que prevé aprobar mañana en Consejo de Ministros fijan el déficit de las comunidades en el 0,1% del PIB y estipulan para los ayuntamientos un objetivo de estabilidad presupuestaria.

Los anteriores, que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno, fijan la estabilidad presupuestaria para CCAA y un superávit del 0,2% para ayuntamientos, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

SI NO SE APRUEBAN LOS OBJETIVOS, NO SE REÚNE EL CPFF

En caso de que las Cortes aprueben los objetivos planteados ahora por el Gobierno, se tendría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero si se aplican finalmente los del Programa de Estabilidad esa reunión no se produciría.

Según ha trasladado Montero, algunas comunidades autónomas han planteado este lunes que se fijen objetivos asimétricos, algo que no se ha discutido hoy porque es objeto de discusión en la siguiente sesión, "si es que la hay".

Ante esta petición, Montero les ha trasladado que el Gobierno de España no tiene ningún inconveniente en que haya objetivos asimétricos si hay comunidades autónomas que tienen objetivos más exigentes del que se propone para el conjunto del subsector (0,1%).

"Si el objetivo es el 0,1% y hay comunidades que quieren irse al 0,2%, alguna tendrá que ir al 0,0 para que al final se cumpla el 0,1%", ha advertido.