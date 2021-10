Montero asume que habrá "más pretensiones" de sus socios, pero espera que sean solo presupuestarias

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles en el Congreso que asume que "va a haber más pretensiones" de los socios con los que el Gobierno pretende sacar adelante sus nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2022, pero confía en que estas se limiten a cuestiones referidas a las propias cuentas.

Y es que, en rueda de prensa en el Congreso tras presentar los nuevos Presupuestos, Montero ha señalado que "una cosa es el proyecto de Presupuestos y otra los múltiples diálogos y debates que el Gobierno puede tener abierto".

"No todo hay que discutirlo en un proyecto de Presupuestos. Si no, al final, lo que impide el avance no es algo relativo con las cuentas públicas sino con otras legislaciones", ha dicho la ministra de Hacienda.

Y es que formaciones como Esquerra Republicana o EH-Bildu, con la las que el Gobierno ya contó para los Presupuestos de 2021, han venido insistiendo en las últimas semanas al PSOE la necesidad de cumplir con los compromisos alcanzados en materia de vivienda o regulación laboral.

En todo caso, Montero ha defendido que son unos Presupuestos en los que "todo el mundo se a a poder reflejado" y ha mostrado su convencimiento de que serán aprobados "con aportaciones de quien quiere hacer política útil y constructiva".

"Los que se dan de baja de cualquier avance, tendrán poco que aportar en unos números pensados en la mayoría social", ha abundado la ministra, que confía en "contar con un volumen de apoyo similar" en las votaciones del proyecto.

Las anteriores cuentas del Gobierno contaron con un apoyo que superó ampliamente la mayoría absoluta, con casi 190 votos, contando con PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el PRC, y Teruel Existe.