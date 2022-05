Montero, sobre la asunción de responsabilidades por Pegasus: "Nos tenemos que centrar en dar garantías de no repetición"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que la asunción de responsabilidades tras los casos de espionajes por el sistema 'Pegasus' es también dar "garantías de no repetición" de hechos "que suponen una brecha de seguridad del Estado".

Al ser preguntada en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, sobre si Podemos se da por satisfecho tras el cese de la exdirectora del CNI, Montero ha señalado que "en este momento" lo que exigen los ciudadanos son garantías de no repetición para que estos hechos no se vuelvan a producir y no haya casos de espionaje en el país. "Nosotras hemos sido claras", ha añadido.

Después de que el Gobierno anunciara que el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la titular de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados con 'Pegasus, Montero ha trasladado que dio su teléfono para que lo examinaran al igual que el resto de ministros.

EL EMÉRITO TIENE QUE VOLVER PARA DAR CUENTAS

Sobre el regreso del rey emérito, Montero ha señalado que lo que espera la ciudadanía es que, en su vuelta, Juan Carlos I dé cuentas de los presuntos casos de corrupción que afectan a una institución "tan importante" como la Jefatura del Estado. "(Los ciudadanos) Esperan que no vuelva para una regata, sino para rendir cuentas", ha opinado.

Montero ha trasladado que debe continuar el proceso para que las instituciones se elijan "de forma democrática" y que no haya "representantes que no se eligen" y que, además, son inviolables por sus actos ante la ley.

En relación con la visita oficial a España del emir de Qatar Tamim bin Hamad al Thani, Montero ha afirmado que "lo único que tiene que decir" al respecto es que el Gobierno respeta y promueve "siempre" los derechos humanos.

Al ser preguntada sobre si Podemos ha protestado en el Consejo de Ministros por el acto en el que anunció un incremento de la inversión del país qatarí en España en 5.000 millones dólares, la titular de Igualdad ha apuntado que no tiene "nada más que añadir" porque "ya ha dicho todo lo que tenía que decir".