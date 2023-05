Montero avisa a Feijóo de que le harán dimitir y llenarán las calles de mujeres si amenaza los derechos LGTBI

Ione Belarra: "El problema de la vivienda en España no es la okupación, sino la especulación y los fondos buitre"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha avisado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "se marcarán un Gallardón", le obligarán a dimitir y llenarán las calles de mujeres si derogan la Ley Trans o amenazan los derechos LGTBI aprobados esta legislatura.

En un mitin celebrado en la plaza Pedro Zerolo de Madrid, Montero ha señalado que "lograron" la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón cuando era ministro de Justicia y que dejó el cargo porque no pudo aprobar una reforma de la Ley del Aborto.

"Les haremos que dimitan para impedir el retroceso de nuestros derechos. No pasarán, no se lo vamos a permitir. Nuestra fuerza es mayor que la suya, aunque se empeñen en mandar a aquellos a los que responden sin presentarse a las elecciones", ha subrayado.

La ministra ha destacado, ante unas 300 personas, que "cuando las cosas se pusieron difíciles" a la hora de aprobar la llamada Ley Trans, "el único espacio político que no dudó, que puso el cuerpo y la cara y desmontó esos bulos de que las mujeres trans eran hombres con peluca que querían violar a las chicas en el baño fue Unidas Podemos". "O quienes desmotamos eso de que las cárceles iban a ser inseguras cuando lo han sido siempre para las personas trans, malditos mentirosos, fue Unidas Podemos", ha apostillado.

Montero ha insistido en que fueron el único partido "que se atrevió a decir con claridad que había que avanzar en derechos humanos". "Hoy muchas fuerzas progresistas harán suyas estas leyes. Esto es una buena noticia, pero que a nadie se le olvide que cuando haya momentos difíciles nosotros no nos vamos a poner de perfil y daremos la cara. Porque aunque la derecha no gobierne, la derecha mediática cuando puede tuerce el brazo al PSOE. Y si finalmente se aprobó la Ley Trans fue porque el Partido Socialista no logró que el PP le apoyara. Convertimos en posible todo lo que el mundo nos decía que era imposible", ha gritado.

La titular estatal de Igualdad quiere ahora sacar del Gobierno de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida, "una derecha asalvajada". "Hay que sacarlos para que pueda gobernar gente que cree que nuestras vidas puedan ser vividas. El voto del 28M tiene que ser un voto con memoria, consciente. Tenemos que honrar la memoria de quienes han hecho más visibles la lucha por los derechos LGTBI, muchas que pusieron el cuerpo de forma valiente", ha declarado.

Irene Montero ha resaltado que España es el cuarto país de la Unión Europea en derechos LGTBI, que han logrado la libre determinación de género y que "el derecho de que te llamen por tu nombre sea tan material como el de tener trabajo". "Todo el mundo tiene derecho a ser quien es sin sufrir discriminación y eso ya está reconocido en el (Boletín Oficial del Estado) BOE", ha dicho.

Según ha explicado la ministra, en España crecen los derechos "pero también el odio". "En Madrid gobierna una derecha salvaje que pone en peligro los derechos. Que nadie olvide que cuando Vox propuso llevar el Orgullo en la Casa de Campo, la respuesta de Ayuso fue que no, porque allí hay familias. Las familias en Madrid son más libres cuando hay Orgullo, cuando todo el mundo pueda desarrollarse con libertad", ha apuntado.

"No entiendo qué odio les merece que una familia esté preocupa porque se burlan de su hijo LGTBI. Es un gobierno de inhumanidad que no tiene idea de lo que significa libertad. Ayuso es el sufrimiento de miles de personas a las que conocemos, a las que vemos en el supermercado. Madrid se merece un gobierno progresista y de derechos humanos. Ahora tanto Ayuso como Feijóo están amenazando con derogar las leyes", ha concluido Montero para pedir el voto para Podemos este 28M.

BELARRA: "SOMOS LOS ÚNICOS QUE AGUANTAMOS LA PRESIÓN MEDIÁTICA"

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha indicado que España es "referencia mundial y europea" en derechos feministas y LGTBI. "Tenemos una Ley de 'Sólo sí es sí', que incluso con los retrocesos que añadieron, es una referencia; una ley del aborto que permite que podemos pedir permisos por dolores de regla; una ley de derechos LGTBI; y muy pronto una Ley de Familias, porque queremos conciliar para ver más a nuestros hijos que a nuestros jefes", ha asegurado.

Belarra se ha jactado de que estos derechos los han logrado "peleando mucho" y por ser la fuerza política "que más ha aguantado una presión mediática salvaje". "Fuimos los únicos que aguantamos firmes en la derechos de las personas trans frente a un PSOE que compró parte de los argumentos reaccionarios vergonzosos de la derecha mediática. Eso nos permite tener la valentía para transformar", ha manifestado.

La secretaria general de Podemos augura que durante esta campaña se van a escuchar muchas mentiras. "Ahora dicen que el problema de la vivienda en España es de okupación. Pero es de especulación, de fondos buitres que vienen a este barrio, compran el edificio y echan a las personas de toda la vida. La semana que viene, cuando se apruebe definitivamente la Ley de Vivienda, empieza una batalla con la derecha para que esta ley se cumpla hasta la última coma y por eso hay que votar a Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto, los únicos valientes para luchar contra la derecha asalvajada que gobierna Madrid", ha finalizado.