Montero avisa al PP que el PSOE no se dejará "amedrentar" y perseguirá la corrupción "venga de donde venga"

Pregunta a Mazón si "está de acuerdo con que su partido ampare casos de delito" sobre la pareja de Ayuso

BENICÀSSIM, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que el PP debe saber "alto y claro" que los socialistas no se van a dejar "amedrentar" en materia de corrupción, ante casos como el de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "No van a impedir que hagamos nuestro trabajo; periodistas, jueces, fiscales, inspectores, políticos... Vamos a perseguir la corrupción venga de donde venga".

En el congreso del PSPV, después de que hayan abierto diligencias contra la pareja de Ayuso por dos presuntos delitos, Montero ha asegurado que tiene muchas ganas de preguntar al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, si "está de acuerdo con que su partido esté amparando casos de delito sobre la pareja de otro gobernante del PP", en alusión a la presidenta madrileña.

"¿Realmente no tiene nada que decir de esta situación y comparte que hay que darle coartada y amparar discursos que lo que hacen es enriquecerse durante la pandemia y no pagar impuestos? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué el resto de dirigentes del PP no dicen basta ya y Génova solo responde a los intereses de Madrid?", ha manifestado.

Durante su intervención, en clave estatal, Montero ha acusado al PP de ser incapaz de asumir responsabilidades políticas o exigir dimisiones "cada vez que se descubre que tienen asuntos turbios en su entorno, como ahora con la pareja de Ayuso, antes con su hermano, antes con otros familiares". "Parece que la pandemia les vino fenomenal", ha señalado.

Montero ha acusado al PP de no ejercer como un partido democrático cuando le salpica la corrupción en su entorno, algo que ha ligado con los casos destapados de gobiernos 'populares' previos a 2015 en la Comunitat Valenciana, "durante tanto tiempo y de manera tan profunda y arraigada". "Qué te voy a decir, Ximo", ha indicado dirigiéndose al 'expresident' Ximo Puig.

EL PSOE RESPONDE CUANDO "HAY GENTE VIL Y MEZQUINA"

Según ha defendido, mientras en el PSOE asumen responsabilidades de manera "contundente y rápida" cuando hay "gente vil y mezquina" en su entorno, en el PP "vuelven con esa teoría de la conspiración, que es su coartada cuando son pillados en las mentiras", algo que ha relacionado con el 11M, con la Gürtel "y ahora con el caso Ayuso".

"No les importa denostar las instituciones por mantenerse en el poder y por no dar dimisiones ni exigir responsabilidades", ha aseverado, y ha hecho hincapié en que lo importante es cómo actúa cada partido porque "todos podemos tener un garbanzo negro dentro del canasto".

En esta línea, ha destacado que la "familia socialista" reacciona con "contundencia, transparencia y colaboración con la justicia hasta el final", mientras "ellos destruían ordenadores a martillazos, tenían una policía patriótica y están en contra de cualquier comisión de investigación". "Tolerancia cero, venga de donde venga; no valen los dobles discursos ni el ancho del embudo para unos ni el estrecho para otros", ha ilustrado.

"CREEN QUE EL PODER LES PERTENECE POR CUNA"

También ha denunciado la "conducta" del PP cada vez que esta en la oposición, de generar "ruido, bronca, confrontación y enfrentamiento" al "creer que el poder les pertenece por cuna" y que los socialistas están en el Gobierno como "okupas o usurpadores".

Es algo que ha destacado que recuerda siempre el expresidente Zapatero sobre "el comportamiento de esa derecha que no terminó nunca de ser democrática y nunca aceptó que cuando no gobierna tiene que hacer una oposición constructiva y respetar los gobiernos legítimos en vez de hablar permanentemente mal de España fuera de nuestras fronteras".