Montero busca el apoyo de ERC e insiste en que los presupuestos para 2022 son buenos para Cataluña

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha insistido este martes en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 "son buenos para el país y también para Cataluña", como un acercamiento a ERC, que ya ha advertido al Gobierno de que no está creando "condiciones favorables" para negociar las cuentas.

Montero ha asegurado, durante su visita a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para presentar los PGE a la patronal, que el Ejecutivo "tiene la mano tendida" y está dispuesto a hablar y escuchar a todas las organizaciones políticas.

"El proyecto de PGE siempre es una ley compleja, que tiene que requerir mucho diálogo, mucha negociación. Hay reivindicaciones por parte de las organizaciones políticas", ha expresado la ministra.

Montero ha recalcado que todas las propuestas "son legítimas" y ha pedido a todos los partidos que "de forma honesta quieran arrimar el hombro" que se sienten a negociar para sacar adelante unos PGE "son necesarios para dejar atrás la pandemia".

"Estoy esperanzada en que encontremos el punto de encuentro, pero queda camino por recorrer", ha admitido la ministra de Hacienda.

CONFIANZA EN SEPI SOBRE LA AYUDA A PLUS ULTRA

Preguntada por el informe pericial que arroja "dudas más que razonables" sobre la situación patrimonial de la aerolínea "Plus Ultra" para recibir la ayuda del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Montero ha subrayado su confianza en los trabajadores públicos y en los mecanismos de alarma de la Administración.

"Quiero transmitir toda mi confianza en el conjunto de empleados públicos que están trabajando en el marco de la SEPI", ha dicho Montero, y ha defendido un "uso correcto del dinero público" en la Administración.

Montero ha asegurado que no le consta y no existe "nada nuevo" al respecto del caso Plus Ultra.

El informe pericial remitido al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, de 499 folios señala "dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía" a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, "sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública".