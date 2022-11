Montero califica a Feijóo de "líder a la fuga" porque asegura que no quiere enfrentarse a Sánchez en el Senado

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha calificado hoy al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "líder a la fuga" porque asegura que no quiere enfrentarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado.

Antes de su participación en el homenaje a Almudena Grandes, Montero ha insistido en que el PSOE presentará sus enmiendas a la conocida como la 'Ley Trans' por seguridad jurídica. En este contexto y al ser preguntada qué cree que hará el Partido Popular en este caso, la ministra ha precisado que no puede contestar por este partido.

Pero ha aprovechado la pregunta para afirmar que el PP "sigue a lo suyo" que es, según asegura, llevar a cabo una "política de desgaste permanente, trasladando cuestiones de bronca, ruidos, crispación, totalmente alejadas de la utilidad de la política".

Dicho esto, ha pasado a acusar al PP de defender "los intereses" de la banca y de los grandes capitales en lugar de defender a la "mayoría social" y a atacar a Feijóo.

Montero ha recordado que la semana pasada decían que el presidente del PP era un "líder fallido" por lo que decían las encuestas --en referencia a la del CIS-- y ahora dicen que es "un líder a la fuga". "No quiere enfrentarse en el Senado con el presidente del Gobierno, simple y llanamente porque no tiene proyecto político para este país, no tiene equipo que sea capaz de liderar los años tan importantes que estamos transitando", ha argumentado.

De hecho, ha insistido en que el PP está dirigido por una persona que "ha resultado a todas vistas ser fallida".

Preguntada si van a salir adelante otros proyectos de Ley que se tramitan en el Parlamento, como la de Vivienda o la llamada 'Ley mordaza', la ministra ha señalado que siempre han querido que estas leyes estuvieran ya listas, también la de Universidades.

"La ley de vivienda particularmente es una ley que ha sido ampliamente debatida con todos los grupos parlamentarios. Estamos siempre intentando llegar a un punto de encuentro que permita que avance la Ley", ha apuntado. En esta línea, ha insistido en que es voluntad del PSOE avanzar en esos textos legislativos porque quieren aumentar los derechos y la prestación de servicios que se dirigen a la ciudadanía.