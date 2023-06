Montero confirma que Carmen Calvo irá en las listas para el Congreso

El PSOE de Córdoba abría la posibilidad a que la exvicepresidenta ocupara un puesto en las candidaturas para el Senado

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha confirmado este miércoles que la exvicepresidenta Carmen Calvo irá en las listas electorales del Congreso para los comicios del 23 de julio, pese a que el PSOE de Córdoba había dejado abierta la posibilidad de que concurriera al Senado.

"Carmen Calvo es un activo de nuestro partido, una persona muy importante en el desarrollo de las políticas de nuestro partido, y estará en las listas, en posiciones realmente para poder conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados", ha agregado Montero en unas declaraciones en la Cadena SER Andalucía, recogidas por Europa Press, .

En este contexto, la vicesecretaria general también ha sostenido que, si los militantes de su partido "lo quieren", ella misma encabezará la lista por la provincia de Sevilla al Congreso.

Y a la pregunta de si habrá más ministros en la listas andaluzas, la 'número dos' del PSOE ha respondido que "los habrá", y "los ministros que tienen una vinculación con determinadas provincias tendrán capacidad de encabezar las listas".

Así, ha citado expresamente el caso del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ya en las anteriores elecciones encabezó la lista del PSOE por Córdoba al Congreso, según ha recordado.

EL TRABAJO DE ESPADAS

Además, Montero ha defendido que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, está realizando un "buen trabajo" de oposición en Andalucía, una comunidad en la que este partido va a "ganar" las próximas elecciones generales del 23 de julio, según ha augurado.

en las que ha defendido que el PSOE andaluz "tiene actitud y tiene en su ADN la victoria electoral como clave de transformación de esta comunidad autónoma", y ha subrayado que este partido "sale a ganar" en Andalucía, a "tener la confianza de los ciudadanos".

Al respecto, ha valorado que los resultados que logró el PSOE-A en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en Andalucía han sido "mejores en términos de confianza" de los logrados en las autonómicas del 19 de junio de 2022, de forma que los socialistas van "recuperando ese potencial ganador" propio de un partido que, según ha apostillado, no cuenta con "grandes medios de comunicación" ni "grandes poderes económicos que vayan a hacer de altavoz de las políticas" que practica dicha formación.

"Salimos a ganar, y vamos a ganar las elecciones generales en Andalucía el próximo 23J, y a volver a tener esa hegemonía que se necesita para defender aquello que le interesa a los andaluces, que es darle la vuelta al mapa", ha proclamado María Jesús Montero.

A la pregunta de si está "consolidado" el liderazgo de Espadas al frente del PSOE-A, la vicesecretaria general ha respondido que cree "que sí", y que el dirigente socialista andaluz "está haciendo un buen trabajo", teniendo en cuenta que "la situación de partida era complicada", y que el PP cuenta con "resortes que en este momento intenta jugarlos a su favor", según ha abundado.

EL GOBIERNO DE MORENO NO DEJA DE "HACERSE LA VÍCTIMA"

En esa línea, Montero ha denunciado que el PP-A dirigido por Juanma Moreno "no ha hecho nada en cinco años respecto a sus competencias" al frente de la Junta de Andalucía, "más que hacerse la víctima" y "permanentemente confrontar con el Gobierno de España", y ha advertido de que "eso tiene fecha de caducidad".

"No se puede permanentemente desde las instituciones eludir la propia responsabilidad, no poner en valor aquello que le es propio, para echarle la culpa a un tercero", ha sostenido María Jesús Montero antes de agregar que "eso terminará aflorando, y terminará viéndose que las etapas del PP no han aportado mayor beneficio a Andalucía".

La también diputada socialista por Sevilla ha defendido que el PSOE andaluz ya hizo autocrítica cuando perdió el Gobierno de la Junta en 2019 y eso produjo "un cambio" en la organización con "la emergencia de nuevos liderazgos que son los que hoy gobiernan el partido en Andalucía", según ha agregado en referencia al relevo de Susana Díaz por Juan Espadas al frente de la Secretaría General del PSOE-A.

Según ha continuado, el PSOE-A está "intentando desarrollar una oposición útil, que incluso algunos pueden criticar porque piensen que esa oposición, que es constructiva, que intenta apuntar ideas o dar sugerencias al Gobierno de Andalucía, puede no tener la eficacia de la destrucción que practica el PP cuando no gobierna", pero que es "una oposición que terminará dando sus frutos", según ha vaticinado.

RESULTADO DEL PSOE-A EL 28M

Por otro lado, sobre el resultado del PSOE-A en las elecciones municipales en Andalucía el pasado 28 de mayo, en las que los socialistas perdieron en votos frente al PP-A, la dirigente socialista ha dicho que, cuando se analizan "los datos con rigor, hay varias cuestiones que explican unos resultados que no fueron buenos" para su partido y que "no estaban en el nivel de nuestras expectativas", según ha reconocido.

"Cuando uno analiza esos datos, lo que ve es que ha habido una absorción total de los votos que tenía Ciudadanos en el Partido Popular", de forma que "se ha producido una suma de los votos que anteriormente estaban divididos entre el PP y esta formación política que ha desaparecido del mapa", y el 1.900.000 votos que ha obtenido el PP en Andalucía "ha sido exactamente lo que suma de haberse comido a Ciudadanos", según ha manifestado.

Además, Montero ha advertido de que "hay una parte" del electorado socialista que, "por motivos distintos", decidió "no acudir a votar el día de las elecciones", dejando "paso a que sean intereses minoritarios los que se abran camino a la hora de elegir gobierno", según ha alertado antes de subrayar que, por el contrario, "el voto de la derecha está completamente activado", y así lo ha estado "en las autonómicas y en las municipales".

Montero ha indicado que el PSOE "tiene un margen de voto" que ronda los "tres millones de votos" de personas que "han decidido no acudir a las urnas y que ahora espero que en las elecciones generales acudan", por lo mucho que "se juega este país", según ha puesto de relieve.