Montero critica a Cs su falta de argumentos para rechazar los PGE y le invita a retirar la enmienda

Pide que se replantee el papel que juega en la vida política de España y alerta de que van camino a "diluirse" en el PP

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha criticado a Ciudadanos por no tener "argumentos convincentes" para no apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y ha invitado a la formación a retirar la enmienda a la totalidad y discutir las cuentas públicas.

Así ha respondido Montero a la defensa por parte de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de la enmienda a la totalidad presentada por su formación a los PGE de 2022, argumentando que son "populistas" y las rechaza porque su contrapartida es liberar presos de ETA.

"Creo que ustedes no quieren negociar. Se han borrado de ser útiles en la política y se amparan en supuestos eslóganes de que los PGE están pactados populistas o separatistas", le ha reprochado la ministra a Arrimadas.

Montero ha lamentado que la formación 'naranja' esté siendo absorbida por la bancada de la derecha, se esté "diluyendo" en el PP y dejen expedito el espacio del centro-derecha. "Yo lo lamento, pensando que este país necesita una derecha moderada y respetuosa con los derechos y libertades", ha apuntado la titular de Hacienda.

La ministra también se ha referido a las "fugas" de miembros de Ciudadanos y ha señalado que esto se produce porque no se identifican y no saben el rumbo de la formación. "Podrían haber sido una alternativa al clima de tensión. No han sido capaz a corregir esa cuestión y me parece difícil recuperar el tiempo perdido", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado la deriva iniciada por el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, de no querer pactar con el PSOE, que ahora supone que la formación no quiera pactar el Presupuesto de Andalucía. Frente a esto, la ministra ha recordado la disposición del Gobierno y de su formación a sentarse a negociar cuando Ciudadanos ha manifestado su disposición a aprobar las cuentas.

Ante las críticas de la formación 'naranja' de que las cuentas suponen un "hachazo fiscal" la ministra ha defendido que el PGE incluye "pequeños ajustes" y ha enumerado las tres medidas principales sobre el impuesto de sociedades, la aportación a planes de pensiones y la prórroga de los límites actuales que permiten tributar por el sistema de módulos en el IRPF y en el IVA.

Montero ha criticado que tanto Ciudadanos como PP pongan como contrapartida a Italia o Francia, cuando en estos países la presión fiscal es superior a la de España. "Para ustedes, ellos son referentes y todo lo que hace Sánchez, lo hace mal", les ha reprochado.