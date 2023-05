Montero critica en Ibiza la "política de tierra quemada" del PP frente al trabajo del Gobierno por mayoría social

IBIZA, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha declarado en Ibiza que mientras el Gobierno ha estado trabajando por la mayoría de la gente a la que representa, el PP ha estado "a lo de siempre" como es la defensa de los intereses de una minoría privilegiada, practicando "una política de tierra quemada, de bronca, de confrontación".

Durante el acto celebrado este miércoles, también ha criticado que el PP ha votado 'no' a cuestiones como ayudas a Baleares, al transporte público gratuito o al desarrollo del Estatuto de Autonomía de Baleares, entre otras cuestiones.

"No quieren hablar de los problemas cotidianos de los ciudadanos porque no quieren que se escuche la música de la política, no quieren hablar de economía ni de vivienda", ha reiterado Montero, quien ha afirmado que el PP "sólo quiere ruido porque intentan ahuyentar al electorado al PSOE".

En un acto del PSIB celebrado en Ibiza, Montero ha apoyado candidaturas del PSOE en Ibiza y en Baleares porque "no hay mejor suerte que contar para los próximos cuatro años con gente sensata, inteligente, comprometida".

También ha destacado la importancia de los comicios municipales y autonómicos, con "todo aquello que permite tener un mejor proyecto de vida, pero también una sociedad de valores, capaz de acompañar al conjunto de los ciudadanos a seguir creciendo y evolucionando en cuestiones tan importantes como la justicia social o la calidad democrática".

Sobre la presidenta del Govern y candidata a la reelección, Francina Armengol, Montero ha destacado su labor durante la pandemia logrando que, con los Ertes y a través del Gobierno, se conservaran "miles de puestos de trabajo en Baleares", reivindicando además para las Islas un trato diferenciado en las ayudas para el sector de la hostelería.

Además, ha añadido que "todo ello no hubiera ocurrido con las políticas los de la otra vez, el de la barba o Casado", asegurando que en la anterior crisis el PP decidió abaratar el despido y congelar el salario mínimo interprofesional, "prolongando la crisis durante una década".

Asimismo, Montero ha criticado que el PP "incluso ha ido a hablar mal de España a Bruselas para que le corten a España el grifo de los fondos europeos y se han opuesto a cualquier medida de avance".

Por último, Montero ha apuntado que "la crisis ha sido profunda", pero que se ha podido "lograr un récord en creación de empleo y el doble de crecimiento en comparación con otros países".

"La hoja de servicios del PSOE en materia de paz y de convivencia es intachable y lo hemos pagado con nuestra sangre y nuestro sudor", ha concluido.