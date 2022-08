Montero critica a un PP "negacionista y obstruccionista" con España y pide a Feijóo que diga "qué intereses defiende"

RONDA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido el trabajo de su partido en el Gobierno "para la mayoría de los ciudadanos, el 95% de la población", frente al principal partido de la oposición, el PP, que se está comportando de manera "negacionista y obstruccionista" con el avance de España.

Así se ha referido al rechazo de los 'populares' a las leyes impulsadas por el Gobierno y que fueron aprobadas este pasado jueves en el Congreso de los Diputados. "El PP está practicando 'el no por el no' y sin arrimar el hombro cuando más lo necesita España", ha criticado Montero, quien ha exigido al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que explique entonces "qué intereses defiende".

En una atención a medios este sábado en Ronda (Málaga), la ministra de Hacienda ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de España para "proteger los intereses" de la mayoría social e "impulsar los cambios necesarios para que España siga avanzando". Y como ejemplo de ello, ha enumerado las leyes aprobadas en el último Congreso de los Diputados.

"Estamos desarrollando políticas en todos los niveles", ha valorado, apuntando al decreto de ahorro energético para "prepararnos para este invierno" que, augura, será "complicado". Sin embargo, "el PP, que votó en contra, está votando contra lo que representa en este momento el consenso europeo", ha lamentado la ministra, quien ha asegurado que las políticas españolas van en la línea del resto de países europeos.

También ha aludido al bono en los trenes Cercanías y Media Distancia, así como en el transporte urbano; al incremento de 100 euros al mes en las becas para alumnos mayores de 16 años, o la ley de autónomos. Todas ellas, añade, vienen a ayudar a la economía de las familias.

De igual modo, Montero se ha referido a la ley de la ciencia, que permitirá "que investigadores no tengan un trabajo precario y los jóvenes de los centros de investigación puedan hacer del conocimiento el futuro". Y a la "fundamental" ley de 'solo sí es sí', "que da seguridad y dignidad a las mujeres de este país".

"Solo hace falta mirar dos días atrás para ver que este Gobierno está trabajando para la mayoría social del país, para el 95% que necesitan de la acción pública para poder vivir mejor y cumplir sus expectativas y derechos", ha valorado.

Frente a esto, Montero ha hablado de "un PP negacionista y obstruccionista, que dijo 'no'" al transporte gratuito y a las becas para estudiantes, "que se salió del consenso europeo y estuvo en las antípodas de lo que están haciendo otros países". Un PP que está "practicando 'el no por el no' y sin arrimar el hombro cuando más lo necesita España", ha criticado.

La socialista ha vuelto a decir que así los 'populares' se sitúan "a las espaldas de la gente, insensibles a los ciudadanos", por lo que le ha pedido a Feijóo que explique "qué intereses defiende": "Porque si no defiende los intereses de las mujeres, de los jóvenes, de los autónomos, de la clase media... qué intereses defiende este PP que, como digo, nunca está cuando se lo necesita", se ha cuestionado Montero.

Al hilo, también se ha referido a la idea de revalorizar las pensiones según la subida del coste de la vida y el nivel de inflación, recordando que Feijóo "aún no ha dicho qué opina". "La callada por respuesta y siempre de perfil ante los problemas de los ciudadanos", ha apostillado.

En este punto, la ministra ha añadido que desde el inicio de la legislatura, el Gobierno central "nunca ha podido contar con un partido en la oposición que ejerciera como partido de Estado, que practicara el sentido común", reprochando que el PP "siempre se inventa miles de excusas para decir por qué está poniendo zancadillas permanentemente al avance de España".

En materia de impuestos, Montero le ha recordado a Feijóo que durante los gobiernos 'populares' "han subido 50 veces los impuestos a la clase media y han hecho amnistía fiscal a los más poderosos". Por contra, ha añadido, "el PSOE hasta la fecha ha hecho la mayor bajada de impuestos que se ha producido en los últimos años", y que ha permitido ahorrar a empresas y ciudadanos "más de 10.000 millones de euros".

Así, ha pedido al PP que "no mientan, que sean fieles a la realidad, que no estén permanentemente poniendo excusas de malos perdedores", indicando que, ante las "excusas de si me han llamado o no", Montero ha relatado que "cuando uno va por la autopista y ve que ocurre un accidente se para a ver si puede echar una mano".

Con estas palabras, la socialista ha indicado que España se ha visto afectada por una pandemia y hay una guerra en Ucrania, por lo que se ha preguntado "qué tiene que ocurrir para que el PP se sienta interpelado, arrime el hombro y trabaje para España, no para este Gobierno, para España y para el conjunto de los españoles".

ELECCIONES

Ante la postura del PP, la vicesecretaria general del PSOE ha indicado que su partido va a salir a la calle a explicarle a la gente lo que está haciendo, los nuevos derechos que tienen y a trabajar para los ciudadanos. "Aquí estamos todos para ser fieles a nuestro país y defender a la gran mayoría que es a quien nosotros representamos", ha defendido.

En este sentido, ha puesto en valor el peso de los militantes, que "aportan la voz progresista de este país, la defensa de los derechos y la representación de la mayoría de los ciudadanos", asegurando que esa tarea les resulta "fácil" a los socialistas "porque somos la gente del pueblo", ha valorado.

Montero ha considerado así a la militancia "imprescindible" para explicar las políticas del Gobierno socialista y para que en las próximas elecciones municipales "tengamos la capacidad de que los pueblos andaluces estén gobernados por el PSOE", al igual que en las elecciones generales.

PRESUPUESTOS

Cuestionada por el avance en los presupuestos generales para 2023, la ministra de Hacienda se ha mostrado "optimista" y ha explicado que las negociaciones se iniciaron "al comienzo del verano", en primer lugar con el socio de gobierno, Unidas Podemos, "y estamos ya en contacto con el resto de formaciones políticas", ha dicho.

Así, está "convencida" de que el país tendrá presupuesto en 2023 porque "es necesario" y servirá "para poder afrontar un invierno duro y complejo, y donde la invasión de Ucrania está provocando un incremento de los precios de la vida, que somos conscientes de ello y que trabajamos todos días", ha asegurado.

EXPOSICIÓN DE CRISTÓBAL AGUILAR

La ministra y vicesecretaria general del PSOE ha acudido este sábado a Ronda a inaugurar una exposición antológica del artista Cristóbal Aguilar, junto a la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, y la responsable de Artes Plásticas y Espacios Museísticos de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido.

Montero ha destacado con esta muestra el impulso a la Cultura, "un valor fundamental para consolidar nuestra democracia y que forma parte de las apuestas más importantes del Gobierno de España". Sobre el artista, la ministra ha señalado que fue un sevillano "que hizo de Ronda su ciudad de adopción y fue defensor de las libertades y los valores que nos hacen a todos iguales", destacando de igual modo la gran relación que mantiene con su familia.

Cristóbal Aguilar Barea nació en Sevilla en 1939 y falleció en Ronda, donde permaneció durante gran parte de su vida, en mayo de 2019. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, vivió en París y se trasladó a la ciudad malagueña a mediados de la década de los sesenta. Sus trabajos, muchos de ellos inspirados en Ronda, han estado presentes en el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte Moderno de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, la Biblioteca Nacional o el Museo Peinado de Ronda. Ahora, esta exposición recoge parte de su obra y podrá verse de forma gratuita hasta el 16 de octubre.