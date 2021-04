Montero critica al PP por pedir ahora un plan de ajuste y le recomienda que pregunte a sus CCAA

Afirma que una retirada "prematura" de los estímulos perjudicaría la recuperación y afirma que se aprobará cuando se haya recuperado el PIB

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado este martes al PP por la "insistencia" en demandar la aprobación de un plan de ajuste fiscal, y le ha recomendado que consulte a sus 'barones' a ver qué opinan sobre recortar ahora gasto en educación, sanidad o servicios sociales.

"Ese debate forma parte más de los titulares que de la realidad, no estamos en este momento en condiciones de practicar una política de ajuste o de recortes (...). Es impensable pedir un plan de ajuste a las comunidades en temas tan sensibles como la educación, la sanidad o los servicios sociales", abundó Montero, quien dijo no entender esta demanda del PP.

La ministra aseguró que ahora "no es el momento" y añadió que ello no significa que no se vaya a seguir avanzando en la reducción de la deuda y del déficit, como así se ha hecho en los Presupuestos de este año, donde el déficit público se reduce al 7,7% del PIB, aunque esta cifra será revisada, indicó, en el plan de estabilidad que se aprobará a finales de mes.

Dicho esto, volvió a reiterar que "está fuera de cualquier oportunidad" pedir ahora a las administraciones públicas un plan de reequilibrio "hasta que no pase el tsunami sobre la economía o podamos estar en condiciones de recuperar el PIB previo a la pandemia, o bien que sean las propias autoridades europeas las que soliciten un plan de reequilibrio".

Así, dijo que "no hay ni una cosa ni la otra" y que, por tanto, este no es el momento de aprobar un plan de ajuste, que podría "mermar" la capacidad de recuperación de la economía española y la salida de la crisis por la retirada "prematura" de los estímulos.