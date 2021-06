Montero culpa al PP de los rumores sobre remodelación de Gobierno para tapar las imputaciones de sus exdirigentes

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha culpado hoy al PP de divulgar los rumores sobre una posible remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de tapar las imputaciones de algunos de sus exdirigentes.

Así lo ha afirmado hoy durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si era cierto que se iba a producir una crisis de Gobierno y cuándo.

"Es prerrogativa del presidente del Gobierno cualquier cambio o remodelación y el Gobierno no va a especular con cuestiones que no tienen más que eso, una parte de especulación o incluso de motivación interesada por parte de algunos", ha afirmado la Portavoz.

Según ella, quienes propagan estos rumores "quieren lanzar esos globos sonda para que se deje de hablar de otras materias que quizás les preocupa más que se hable".

"Me estoy refiriendo, por supuesto, al principal partido de la oposición que debería aclarar y dar explicaciones a propósito de los acontecimientos que se vivieron en su partido y que se están juzgando justamente con las imputaciones estos últimos días", ha espetado Montero en referencia, aunque sin citarla, a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que la semana pasada fue citada a declarar como imputada en la causa que investiga la 'operación Kitchen'.

La ministra de Hacienda ha recordado que el propio presidente transmitió a través del comunicado que la remodelación es una prerrogativa suya y ha apuntado que el Gobierno y los cuatro ministros que hoy estaban en la rueda de prensa --además de la Portavoz, Ábalos, Yolanda Díaz e Ione Belarra-- están concentrados en la "gran cantidad de temas" que llevan al Consejo de Ministros, así como en la vacunación y en la recuperación económica.

"Puedo asegurar que a ninguno de nosotros nos ocupa ninguna otra preocupación que ser capaces de una respuesta eficaz a lo que nos están demandando el conjunto de los ciudadanos", ha añadido.

Por lo tanto, ha precisado que no van a hacer ningún pronunciamiento sobre "especulaciones", argumentando que aquel que diga saber algo realmente está "dando pie a la simple especulación". Montero ha añadido que los presidentes tienen en la cabeza lo que tienen que hacer y cuándo y no lo comparten con nadie: "lo digo yo que he participado ya de varios consejos de gobierno o del Consejo de Ministros".

La pregunta también ha sido dirigida a las dos ministras de Podemos que estaban en la mesa de la rueda de prensa, Yolanda Díaz e Ione Belarra, pero la Portavoz ha dicho estar segura de que ambas estarían de acuerdo con lo que estaba diciendo ella y, la ministra de Trabajo, en su turno de respuesta, ha precisado que "suscribía" todo lo dicho por Montero.