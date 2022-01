Montero da la "bienvenida" a todos los partidos que apoyen la reforma laboral y "casi ruega" convalidarla

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado este viernes favorable a que la convalidación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados se haga con el mayor apoyo parlamentario posible, por cuanto ha señalado que "todas las formaciones que la quieran apoyar bienvenidas sean", aun cuando ha reconocido que "aquellas que habitualmente forman el pacto de investidura son las prioritarias a las que nos dirigimos".

Durante su participación en Sevilla en un desayuno informativo organizado por Radio Televisión Española, Montero ha reclamado el apoyo parlamentario para la reforma laboral en forma de un llamamiento que ha definido con un "casi rogar que se convalide, no por el Gobierno, sino por el interés general".

La ministra de Hacienda se ha reiterado en ampliar los posibles aliados parlamentarios del Gobierno para que la modificación de la normativa reguladora del mercado de trabajo reciba el visto bueno del Congreso, de manera que ha abundado en la idea de que "son bienvenidas el resto de formaciones si se convalida con una gran mayoría y no se toca ni una coma de lo que ha costado nueve meses para superar la etapa negra del PP".

Preguntada si el fracaso de la reforma laboral sería un coste mayor imputable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Montero ha replicado que "le pasaría factura a aquellos que no apoyaran", ha instado a los partidos reacios a dar su apoyo a que "tienen que explicar a qué intereses se deben porque no se entiende", para recriminar seguidamente al Partido Popular "qué intereses defiende el PP cuando dice que no la apoya", reproche que ha hecho extensivo a "las otras formaciones políticas que dicen que les saben a poco".

Montero ha demandado gratitud en los grupos parlamentarios tras esgrimir que si los agentes sociales han sido "capaces de articular un texto consensuado, qué menos que agradezcan convalidando" la reforma laboral.

Montero ha defendido la contribución de la reforma laboral, tras identificarla como "un hito de empresarios y sindicatos", a "acordar un texto que nos permita pasar página de la reforma del PP que trajo precariedad, condujo al desempleo a los jóvenes, que se vieron expulsados fuera del mercado laboral".

Entre las contribuciones de la reforma laboral, la ministra de Hacienda ha situado que "elimina la precariedad", contribución que ha fundamentado en el contrato indefinido, del que ha augurado "que va a cambiar la vida de las personas, que tiene que tener la seguridad de que su contrato va a durar en el tiempo".

De igual forma, Montero ha loado "el empoderamiento de los sindicatos" tras esgrimir que uno los lastres de la reforma del PP fue "la sibilina de desempoderar la capacidad negociadora de los trabajadores" y ha esgrimido la contribución de que "los sindicatos nos ponen en pie de igualdad" para demandar que "la negociación colectiva cobre peso".

La ministra de Hacienda ha subrayado otras contribuciones del Gobierno al mercado de trabajo con mecanismos como los ERTE, así como la subida del salario mínimo tras recordar los augurios que pronosticaban que "iba a ser una hecatombe el despido de miles de trabajadores".