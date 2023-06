Montero se defiende ante la crítica del feminismo "incómodo" de Sánchez e Iglesias bromea: "No molestéis a los señores"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha defendido este lunes mediante una fotografía publicada en las redes sociales después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiese un retroceso en el "feminismo integrador" debido a "discursos incómodos" planteados "desde la confrontación", en alusión a las políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Igualdad, mientras que el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha ironizado sobre las palabras del líder socialista.

Montero, que ha participado durante la mañana en los primeros actos de preparación del Orgullo LGTBI, ha compartido una imagen en Twitter de una manifestación feminista en la que se pueden leer varios carteles con mensajes como "Disculpen las molestias, pero nos están matando". Lo ha hecho después de que Sánchez asegurase en una entrevista radiofónica que tiene "amigos que se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado en (tono) más de confrontación que de integración".

En este sentido, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha aprovechado su programa en Canal Red para ironizar con las declaraciones del jefe del Ejecutivo: "Ya sabéis chicas. Feminismo un poquito vale, pero no nos molestéis a los señores, que es que sois muy molestonas", ha bromeado el ex secretario general de Podemos. "Si yo te contara Pedro, ojalá tuviera yo vicepresidentas como las tuyas y no estas tres arpías: una mora, la otra peruana, la otra bollera y en casa la ministra de igualdad. Estoy acorralado a mis 44 años", ha añadido.

La número dos en la lista de Podemos por el Ayuntamiento de Madrid en las pasadas elecciones, Carolina Alonso, también ha reprochado las palabras del presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez tiene amigos de entre 40 y 50 años que se han sentido incómodos por el feminismo. Yo también los tengo Pedro, pero gasto un tiempo en explicarles por qué es necesario, en qué consisten esos avances y no hago lo fácil, darles una palmadita en la espalda...", ha explicado la que también fuera portavoz en la Asamblea de Madrid.

Desde Izquierda Unida también han afeado las palabras de Pedro Sánchez. "Donde se ponga un señoro de 50 años al punto de ofendidito... eso es imbatible", ha ironizado la formación política en Twitter, utilizando las mismas palabras que usó el jefe del Ejecutivo cuando criticó al ministro de Consumo, Alberto Garzón, con el consumo de carne.

En la misma línea se ha pronunciado también Carlos Sánchez Mato, de IU. "Las respuestas que sobre el tema se pueden ver en el CIS muestran que la mayoría de la gente no es como los amigos de Pedro Sánchez... Pero parece que el presidente ha optado por su estilo.'A mí donde me pongan un chuletón al punto... Eso es imbatible'. Vaya nivelón", ha lamentado.

En la entrevista, Sánchez además ha evitado decir si se siente orgulloso de la gestión de la ministra de Igualdad, pero ha asegurado que sus discrepancias con Irene Montero fueron "públicas y notorias" y ha recordado que fue suya la decisión de reformar la ley del solo sí es sí. "Reconocí el error e intenté persuadir a mi socio de gobierno", ha dicho.