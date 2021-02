Montero defiende la "legitimidad" de previsiones del Gobierno y ve "inútil y destructiva" la postura del PP

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la "legitimidad" y "credibilidad" de las previsiones del Gobierno, al haberse registrado en 2020 un comportamiento económico "mejor de lo esperado" tras caer el PIB un 11,1%, una décima menos de lo previsto por el Ejecutivo, y ha criticado la postura "inútil, destructiva y sin ningún tipo de sentido" del PP.

Así lo ha señalado Montero durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta del senador el PP José Vicente Marí Bosó sobre si pueden verse afectados los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 tras conocer que diferentes organismos nacionales e internacionales rectifican las previsiones de crecimiento de la economía española que contienen.

Montero, que no ha precisado que los PGE se verán afectados por la variación a la baja de las previsiones de distintos organismos, ha destacado que los datos de 2020 evidenciaron que la economía se comportó "mejor de lo esperado" por analistas internacionales y por el propio Marí, recordando que en octubre pronosticó una caída de PIB del 12,8% y finalmente fue del 11,1%.

Asimismo, ha insistido en que la previsión del Ejecutivo fue "más acertada" que la de los organismos y ha acusado al 'popular' de que a su formación "no le gusta" que la economía española se haya comportado mejor de lo esperado porque "el PP lleva desde esta legislatura jugando a cuanto peor, mejor".

En este sentido, ha afirmado que el PP "no está sabiendo hacer oposición de Estado" y "no se comporta como un partido de Estado" tal y como a su juicio demostró al no votar a favor del real decreto ley con la reforma de la Administración para agilizar la ejecución de los proyectos de los fondos europeos.

"No han aceptado los resultados de las elecciones democráticas", le ha espetado Montero a Marí (PP), reprochándole que desde su formación "no arriman el hombro para intentar reconstruir España, y no se puede contar para ningún tipo de alianza ni para algo que posibilite en este país al instalarse en una posición inútil, destructiva y que no tiene ningún tipo de sentido".

EL PP DENUNCIA EL "DRAMA DE LOS ENGAÑOS" DE MONTERO

Por su parte, el diputado del PP ha recordado que desde su formación ya advirtieron de que la previsión de crecimiento del Gobierno de un 9,8% para este año eran un "engaño", después de que distintos organismos hayan rebajado sus estimaciones hasta el entorno del 5,5%.

Marí ha criticado que Montero "pinte una fantasía" y el Gobierno decidiese "engañar" a los españoles juntándose con "quienes engañan a los catalanes", y han dejado a Cataluña con la mayor destrucción de empleo de España.

De igual forma, ha indicado que desde el PP han pedido "por activa y pasiva" ayudas directas y rebaja de impuestos a los sectores productivos para mantener el empleo y al ser "más barato" que "empantanarlos en préstamos y avales que no van a tener tiempo de devolver".

Por ello, ha denunciado el "drama de los engaños" de Montero y ha avisado de que los Presupuestos dejarán un "gran agujero" y "cada vez a más gente atrás".