Montero defiende su plan fiscal: "Había que frenar el contagio en la eliminación del impuesto de patrimonio"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido su plan fiscal que incluye el nuevo 'impuesto de solidaridad' de las grandes fortunas que pretende que "no haya un efecto contagio en la eliminación del impuesto sobre el patrimonio".

Así lo ha manifestado Montero en una entrevista publicada este domingo por 'El Periódico' y 'El Periódico de España', en la que ha precisado que el Gobierno lleva trabajando "desde hace varios meses" en el mencionado impuesto pese a haberse anunciado la semana pasada, pocos días después de darse a conocer la eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía, una medida "desacertada", a su juicio.

En este sentido, ha afeado al PP que practique "una política fiscal de protección de las élites" en un momento en el que "se necesita del apoyo del sector público en los colectivos más vulnerables".

"Populismo fiscal, vaciamiento fiscal, llámelo como quiera, pero esa carrera a la baja de comunidades autónomas no tiene sentido", ha avisado la ministra, para insistir en que "habrá que debatir" esta cuestión "cuando se discuta el modelo de financiación autonómica".

"Mientras tanto, lo que hemos hecho es poner en marcha un tributo que evita la doble imposición, pues permite descontar de él la cuota que se esté pagando en cada comunidad autónoma del impuesto sobre el patrimonio", ha subrayado.

También, ha puntualizado que "por regla general, en las comunidades donde el impuesto de patrimonio existe y está intacto, no va a haber ningún tipo de contribución añadida para sus contribuyentes" con el 'impuesto de solidaridad', mientras "en las comunidades autónomas donde se ha eliminado el impuesto, sí va a haber contribución añadida".

Al respecto, ha afirmado que el objetivo del plan fiscal del Gobierno "no es poner donde no hay": "El Gobierno no va contra nadie ni a favor de nadie. Es simple y llanamente por justicia fiscal".

Por otro lado, Montero ha retado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a llevar al Constitucional el 'impuesto de solidaridad'. "La señora Díaz Ayuso permanentemente traslada que lo va a llevar todo a los tribunales. Que lo haga, que lo haga. No se puede pretender que las competencias que tiene que ejercer el Gobierno de España se puedan hacer desde la Comunidad de Madrid. No es correcto", ha apostillado, para criticar la política de los gobiernos de Madrid y Andalucía de "confrontar por confrontar".

Asimismo, ha asegurado que no hay riesgos de inconstitucionalidad en el nuevo impuesto, que, ha dicho, "está muy pensado" y es "coherente". "Nosotros consideramos que en este momento los patrimonios por encima de tres millones de euros, tienen que hacer un esfuerzo adicional. Hay en algunas comunidades donde ya lo están haciendo y por tanto no tienen que pagar más. Pero aquellos que no lo están haciendo, que lo hagan", ha insistido.

También, ha indicado que el mencionado impuesto podría incorporarse al proyecto de ley que regula los nuevos impuestos sobre la energía y la banca, y que el objetivo es que todas las medidas entren en vigor el 1 de enero.

Por último, Montero ha confiado en que se produzca un "recorte de la expectativa que los ciudadanos tuvieron del cambio en el PP, una vez que van conociendo al señor Feijóo". "A nosotros nos interesa que cuanto más se exprese, mejor. Es un presunto liderazgo que se ha demostrado bastante azucarillo y poco solvente en materias tan importantes como la económica, la fiscalidad o la lucha contra la corrupción", ha apuntado.