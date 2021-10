Montero defiende que la Agencia Tributaria tiene las "herramientas" para asegurar que las regularizaciones son veraces

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que la Agencia Tributaria tiene las "herramientas y mecanismos" para asegurar que "cuando se produce cualquier regularización" fiscal, esta sea "completa y veraz".

"En abstracto puedo decir que la ley es muy clara en relación con el cuándo, cómo y de qué manera se puede producir una regularización y, por tanto, si el contribuyente tiene el conocimiento de que la Agencia está iniciado ese proceso de investigación, se paralizan todos los procesos de regularización", ha señalado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que esta explicación no se corresponde en concreto "con nadie".

En este punto, la titular de Hacienda y Función Pública ha dicho que confía en la "profesionalidad" de la Agencia Tributaria, que "tiene mecanismos y herramientas para asegurar que cuando se produce cualquier regularización", esta sea "completa y veraz". "Son los elementos que siempre hay que hacer cuando una persona presenta esa regularización", ha dicho.

"Si hay personas o instituciones que comunican o no, no es un elemento que le compete a la Agencia Tributaria. Son otros elementos que le competen a otras instituciones", ha aclarado la ministra, que ha pedido "tomar estos temas con mucho rigor". "No se puede extrapolar la teoría a ningún caso en concreto", ha añadido.

Precisamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) sopesa el archivo de las diligencias de investigación en torno al rey emérito y la finalización de las pesquisas. Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros.