Montero defiende la revalorización de las pensiones máximas para contener la suscripción de planes privados

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este lunes la revalorización de las pensiones, también de las más altas, para evitar que los profesionales que más ganan contraten seguros privados que pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Montero ha acudido este lunes a la sede de UGT para presentar al secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que contemplan una partida de 190.687 millones de euros, un 11,4% más que en 2022.

El Gobierno estima una revalorización de las pensiones en torno al 8,5% para el próximo año, de acuerdo con el IPC como establece la ley. Montero ha recordado que "las pensiones máximas están topadas", lo que significa que "independientemente de lo que hayan cobrado a lo largo de vida profesional, hay un límite en el pago de las pensiones".

"Si, efectivamente, no somos capaces de garantizar a las pensiones máximas su revalorización, los profesionales con mayor poder adquisitivo irían a contratar un plan de pensiones privado y se desentenderían de la propia sostenibilidad del sistema de pensiones", ha dicho la ministra.

La titular de Hacienda ha recordado que entre los perceptores de las pensiones más altas suelen estar los médicos, los abogados, los titulados superiores y los trabajadores de la Administración Pública.

COMPATIBILIDAD GENERACIONAL

Montero considera que las críticas de algunos sectores a la subida de las pensiones responden a "una trampa" del PP para "intentar enfrentar a las generaciones". A este respecto, la ministra ha aclarado que las políticas de juventud de estos PGE 2023 crecen un 13% y ha añadido que el Ejecutivo piensa en los jóvenes con medidas de empleo, vivienda y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La ministra ha pedido a la oposición que abandone estos mensajes que "solo aportan incertidumbre a los mayores" y les ha instado a cumplir con el Pacto de Toledo.

Al igual que Montero, el secretario general de UGT ha señalado que los presupuestos de 2023 "responden a la necesidad de ampliar y consolidar el paraguas social", y eso incluye el "mantenimiento del poder adquisitivo para los pensionistas".

Álvarez también observa un intento por "enfrentar a unas generaciones con otras" por la revalorización de las pensiones, pese a que estas son un tema "trascendente para casi 10 millones de ciudadanos".

"La pensión media de nuestro país no está sustancialmente por encima de los 1.000 euros. No estamos hablando de personas que puedan prescindir de este aumento para poder mantener su nivel de vida. Los pensionistas han mantenido a las familias en la crisis en nuestro país. Que ningún joven piense que si no se le sube la pensión a su abuelo, va a tener compensación. Que piense en el soporte que va a recibir de su abuelo, porque de lo contrario, no va a recibir ningún soporte", ha expresado el secretario general de UGT.

SUBIDA DE IMPUESTOS "ABSOLUTAMENTE NECESARIA"

Álvarez ha aludido este lunes al paquete de medidas fiscales presentado hace unas semanas por el Gobierno, con un impuesto a las grandes fortunas para gravar la riqueza neta superior a los 3 millones de euros.

UGT sostiene que "la subida de impuestos a las rentas altas es absolutamente necesaria" y reclama al Gobierno que "se integre en la reforma del sistema fiscal español" y no se trate solo de una cuestión coyuntural.

"Quien más tiene debe contribuir a los derechos sociales de las personas que tienen menos", ha recalcado el secretario general del sindicato.

Álvarez ha lamentado el debate sobre los impuestos entre las comunidades autónomas, a las que ha recordado que "tienen que hacer frente a sus responsabilidades de acuerdo a las competencias que tienen".

"La competición que hemos ido viendo en los últimos tiempos nos parece inapropiada, desafortunada y, en cierta medida, cruel", ha agregado.

En la misma línea, Montero ha advertido de que ninguna carrera fiscal a la baja es buena, "pero todavía es peor" cuando se habla de bajar los impuestos al 0,2% de la población más rica. Para la ministra de Hacienda, una bajada generalizada de impuestos "está contraindicada".

PACTO DE RENTAS "EN EL HORIZONTE"

El Gobierno y los agentes sociales llevan desde comienzos de marzo hablando de un pacto de rentas, sin haber llegado todavía a ninguna propuesta concreta.

Montero ha asegurado que ese pacto de rentas "está en el horizonte" y ha garantizado que se seguirán "realizando reuniones y proponiendo alternativas para que pueda cristalizarse". "Sería muy conveniente que en el futuro podamos contar con él", ha reconocido.

Álvarez ha responsabilizado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de no haber alcanzado todavía un acuerdo, ya que los empresarios prefirieron "preservar la negociación de los salarios fuera del pacto de rentas".

"Desde la UGT, queremos que también hubiera estado implicada la oposición política, porque se trata de generar consensos que vayan más allá de lo que es la vida parlamentaria", ha dicho el secretario general.

Pese a no haber materializado aún un pacto de rentas entre las partes implicadas, Álvarez considera que el Gobierno lo ha ido desarrollando, como muestran los PGE 2023, que "incluyen políticas de carácter social para las personas castigadas por la crisis".