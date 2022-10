Montero descarta entrar en recesión y ve "prudentes" sus previsiones pese a Banco de España y AIReF

Dice que hay economistas que cuestionan los fundamentos de la previsión del organismo que dirige Hernández de Cos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha descartado este jueves en el Congreso que España pueda caer en recesión durante el próximo año y ha asegurado que sus previsiones de crecimiento, del 2,1% en 2023, son "prudentes y realistas" pese a que el Banco de España y la AIReF han limitado al 1,4% y 1,5%, respectivamente, el crecimiento de la economía.

Durante su presentación en rueda de prensa del nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Montero ha reivindicado que las previsiones macroeconómicos que acompañan las cuentas "están avaladas por la AIReF" y anticipan "un crecimiento robusto" al 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023.

Todo ello, ha incidido, a pesar "un contexto internacional geopolítico volátil, difícil". "Algunos organismos pronostican que algún socio europeo podría entrar en recesión. No es el caso de nuestro país", ha subrayado la titular de Hacienda, pese a las predicciones de "algunos agoreros".

Preguntada por las diferentes previsiones por debajo de las del Gobierno, caso de las de BBVA Research, que cifra en el 1% el crecimiento del PIB para 2023, Montero ha dicho que "no hay dos organismos que coincidan" y que, en todo caso, le "llama la atención que algunos se quedan con el peor dato".

"Hay algunos que quieren ser agoreros permanentemente", ha criticado, antes de presumir que España cuenta con "uno de los datos de crecimiento más robustos", al "doble" del entorno europeo. "Hasta el punto de que la principal preocupación es más cómo se comportan las locomotoras del entorno que nuestro propio país", ha dicho.

"EL BANCO DE ESPAÑA PIENSA EN EL 1,4%, OTROS EN EL 2,2%

Respecto a la previsión del Banco de España, ha recordado que la previsión que acompaña al Presupuesto "está avalada por la AIReF" y que, en todo caso, "es una previsión dentro del resto de previsiones que se han planteado". "El Banco de España piensa que puede estar en ese entorno (el 1,4%) y hay otros que piensan que puede estar en el 2,2% y nosotros hemos sido prudentes en el 2,1%", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado cómo "hay muchos economistas que están discutiendo si ese estudio tiene o no la línea de cómo va a evolucionar la economía". Según ha apuntado la ministra, estos economistas "piensan que hay bases sobre las que sustentan esa previsión que puede que no sean las correctas", ha dicho, antes de precisar que, en todo caso, no tiene "ninguna aproximación a ver cómo se ha construido el estudio" y por tanto no puede pronunciarse al respecto.

"HEMOS SIDO MUY PRUDENTES"

Respecto a si un menor crecimiento, en línea de la previsión de los supervisores, puede descuadrar las cuentas públicas, Montero ha subrayado que en el Gobierno han sido "muy prudentes" en sus proyecciones de ingresos públicos, tanto este año 2022 como en los presupuestados ahora.

Así, ha destacado que salvo un "problema" en la segunda mitad de este año, la recaudación para el presente ejercicio excederá lo presupuestado y que la subida de ingresos prevista para 2023 al 6,6% es "bastante prudente", atendiendo además que se incorporan nuevas figuras fiscales.

"Podríamos haber gastado del Presupuesto un mayor volumen de ingresos? En términos ortodoxos, posiblemente sí. Pero hemos procurado ser prudentes e ir a un Presupuesto que es el oportuno, el bueno y consolida el conjunto de nuestras cuentas", ha zanjado.

REDUCCIÓN DE DEUDA, RALENTIZACIÓN DE LA DEUDA

Por otro lado, ha señalado que las cuentas del Gobierno contemplan una reducción del déficit (3,9% para 2023 desde el 5% en el que se prevé cerrar este ejercicio, y una "ralentización" en las emisiones de deuda.

En todo caso, ha dicho que están a la espera de conocer "qué tratamiento tiene" la recepción de los fondos europeos en los parámetros fiscales para el cómputo del déficit y la deuda, teniendo en cuenta que en el Plan de Recuperación "el tratamiento es neutro" pero que España tiene disponibles hasta 70.000 millones en préstamos en condiciones especiales.