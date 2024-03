Montero no descarta que Bruselas prorrogue plazos para presentar el plan de estabilidad en septiembre

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no descarta que Bruselas prorrogue los plazos para que los Estados miembro presenten sus programas de estabilidad en septiembre, en lugar de en abril como es habitual.

"Como estamos en la nueva configuración de los parámetros fiscales no sería descartable, de hecho así también Europa lo ha transmitido, que se trasladara el plan de estabilidad a septiembre", ha explicado la titular de Hacienda durante su intervención este jueves en la Comisión de Hacienda en el Senado.

Montero ha recordado que aún se tiene que terminar de corroborar toda la estrategia de las nuevas reglas fiscales europeas por parte del Parlamento Europeo, a lo que hay que sumar la convocatoria de elecciones europeas, previstas del 6 al 9 de junio de 2024.

"Parece que la Comisión va a demorar el plan de estabilidad porque no lo quiere hacer con las reglas antiguas. No tiene sentido. En cualquier caso, ya veremos a lo largo del mes de abril si es exigible y si no estaremos en el mes de septiembre", ha apuntado la ministra.

Además de presentar el programa de estabilidad en abril, plazo que se podría alargar hasta septiembre, el Gobierno también debe enviar a la Comisión Europea el Plan Presupuestario del año siguiente a mediados de octubre.

PRESENTAR LOS PRESUPUESTOS LO ANTES POSIBLE

Pese a este escenario, la responsable de Hacienda ha asegurado que su intención es presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 "lo antes posible". La cuentas públicas se regirán por la senda fiscal plasmada en abril del año pasado en el programa de estabilidad, ya que la mayoría absoluta del PP hizo decaer los nuevos objetivos planteados por el Gobierno para este ejercicio.

En cualquier caso, la ministra ha trasladado a la Cámara Alta que el Ejecutivo sacará adelante el proyecto de presupuestos "cuando llegue a los acuerdos correspondientes con los grupos políticos".

En una respuesta al PNV, Montero ha señalado que se está trabajando para que ya en estos presupuestos se contemple el incentivo a la inversión dentro el gravamen a las energéticas --que tiene vocación de permanencia--.

Por tanto, les ha asegurado que, junto con el Presupuestos, también se negociará en qué consiste ese incentivo. Cabe recordar que el Gobierno acordó con el PNV que País Vasco y Navarra gestionen los impuestos a banca y energéticas.

CRÍTICAS AL PP POR SU ESTRATEGIA DE "ACOSO Y DERRIBO

Durante su intervención Montero no solo ha cargado contra el PP por su negativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria, sino también contra su "falso" ofrecimiento a negociar los Presupuestos con el Gobierno. "La mejor manera de trasladar que uno no quiere sentarse a hablar es poniendo condiciones imposibles", les ha reprochado la ministra.

Así, cree que el PP no se quiere sentar a hablar ni quieren pactar los Presupuestos porque la estrategia del Partido Popular en esta legislatura no pasa por llegar a acuerdos, sino "por poner obstáculos". "Ustedes están en la estrategia de acoso y derribo al Gobierno de España, para que el Gobierno de España se vea en una situación en la que se vea abocada a convocar elecciones", ha lamentado.