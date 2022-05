Montero dice, sobre empadronamiento de Olona, que "todos somos iguales ante la ley": "No se puede hacer la víctima"

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado, en relación con la polémica por el empadronamiento de la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, en las elecciones del próximo 19 de junio, que "todos somos iguales ante la ley y nadie puede saltársela" y ha incidido en que "no se puede hacer la víctima ahora la señora Olona como si pareciera que esto es una persecución sobre su persona".

Así lo ha señalado Montero tras preguntas de los periodistas antes de participar en Málaga en la clausura del XII Congreso Notarial Español 'El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo'.

"Yo diría que todos somos iguales ante la ley y nadie puede saltársela y, sobre todo, personas que se supone que tienen un conocimiento del derecho, como ella algunas veces traslada", ha añadido Montero.

De igual modo, ha señalado que "es obligado" que se "desarrolle esa investigación, que estemos a lo que diga la Junta Electoral Central", pero "es claro que no se pueden hacer trampas ni ningún tipo de planteamientos que no vaya acorde a lo que a todos nos es exigible". "El cumplimiento de la ley es exigible a todos los ciudadanos; no se puede hacer la víctima ahora la señora Olona como si pareciera que esto es una persecución sobre su persona", ha incidido.

Por tanto, ha agregado, "se tendrá que comprobar por parte del municipio que se cumplen las condiciones para ese empadronamiento. Si es así, evidentemente, las cosas continuarán su curso y, si no es así, tendrá que ser la Junta Electoral Central la que tome la decisión". No obstante, ha dejado claro que "todos somos iguales ante la ley y nadie tiene derecho a saltársela".