Montero dice que España "tendrá PGE pese al PP", al que dice llamar y "no querer sentarse" a negociar

Acusa al PP de "poner en riesgo la salud de los ciudadanos" por no apoyar la prórroga de los últimos estados de alarma

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que España "va a contar con unos Presupuestos pese al PP" en un plazo "breve de tiempo, y ha acusado a los 'populares' de buscar la inactividad y el desgaste del Gobierno y de no querer sentarse a negociar las nuevas cuentas públicas, además de "poner en riesgo la salud de los ciudadanos" al no apoyar la prórroga de los últimos estados de alarma.

Así lo ha señalado Montero durante su intervención en respuesta a una interpelación en el Senado sobre previsiones presupuestarias y compromisos de tramitación, realizada por el senador del PP José Vicente Marí, en la que ha explicado que el Gobierno presentará "en breve" el 'techo de gasto', remitirá su plan presupuestario a la Comisión Europea antes del 15 de octubre y presentará el proyecto de Presupuestos "a la mayor brevedad" para que entre en vigor "cuanto antes".

Montero ha asegurado que llama a los 'populares' y esto "no quieren sentarse" a negociar los Presupuestos, por lo que les ha instado a sentarse a abordar la configuración de las nuevas cuentas público para mantener "a ralla" el virus e impulsar la reconstrucción.

Para ello, ha pedido al PP que trabaje en un "esquema mental político distinto" y no siga "anclado en la confrontación, en el no es no y sin reconocer que este país necesita unos PGE de reconstrucción y de país", al tiempo que ha reprochado a los 'populares' que sean "rigurosos" con el calendario cuando en la última legislatura del PP "nunca presentó los PGE en plazo y en 2018 incumplió el techo de gasto".

Además, les ha recriminado que exijan gastar los remanentes a los ayuntamientos cuando el PP "puso y echó la llave a los ahorros de los ayuntamientos impidiendo ese gasto" y tras haber rechazado la propuesta del Gobierno de un fondo añadido de 5.000 millones con remanentes.

"No decimos que apoyen los PGE sin conocerlos, les decimos que se sienten, es la obligación del principal partido de la oposición en un momento que este país jamás ha vivido de pandemia sanitaria y crisis económica asociada; lo mínimo que tiene que hacer el PP es sentarse para intentar hacer unos PGE de reconstrucción", ha apostillado.

Sin embargo, ha acusado al PP de "politizar todo", por querer, a su juicio, que fracasase el decreto sobre los remanentes para pregonar la pérdida de una votación, así como de promover un "bloqueo permanente" de la renovación de órganos constitucioneales e incluso de "poner en riesgo la salud de los ciudadanos" al no apoyar la prórroga de los últimos estados de alarma.

"El Gobierno está fuerte, cohesionado, unido y si el PP sigue viviendo con la ilusión de desgastar o provocar de una u otra manera la inactividad de la actividad política, que esperen sentados porque hay 4 años por delante para desarrollar nuestro acuerdo", ha avisado.

EL PP AFEA A MONTERO QUE NO ATIENDA SUS PROPUESTAS

Por su parte, el senador 'popular' José Vicente Marí, ha defendido que el PP ha perseguido la unidad apoyando los decretos de alarma "cuando hacía falta" después de que el Gobierno llegase "tarde" a actuar contra la pandemia, así como respaldando el decreto de desescalada, el ingreso mínimo vital o las área de sanidad y acción exterior en la Comisión de Reconstrucción.

El 'popular' ha reclamado reformas estructurales de la actividad económica y ha planteado una batería de propuestas como bonificar la contratación en vez de recortarla, recortar privilegios del Ejecutivo y las "contrataciones a dedo en la corte de la Moncloa", bajar los impuestos y luchar contra la economía sumergida para aflorar bases al sistema tributaria, así como crear una Agencia independiente para la gestión de los fondos europeos.

"Si hacemos todo esto el Presupuestos le va a salir menos progresista y menos de izquierdas, pero seguro que va a ser mucho mejor para los españoles y para el país", ha defendido Marí, quien ha recriminado a la ministra que no atienda ninguna de las peticiones realizadas por el presidente del PP, Pablo Casado.

Además, ha cuestionado que el Gobierno "se pase el día pidiendo el respaldo" con el "lío" que tienen en el seno del Consejo de Ministros "Nadie sabe, ni ustedes mismos, qué hay que respaldar", ha espetado al repasar varias de las contradicciones en las que a su parecer ha entrado el Gobierno.

Así, ha apuntado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha abogado por prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado a favor de lo contrario; la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no descartó la congelación del sueldo de funcionarios y pensiones, mientras que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró que no está la medida sobre la mesa; y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, afirma que se derogará la reforma laboral al completo, cuando Calviño dice verlo "absurdo y contraproducente".

En materia presupuestaria, ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que la reforma fiscal se aplazará hasta la recuperación económica y en paralelo Iglesias avance que las nuevas cuentas incluirán subida de impuestos.

"No se aclaran con los Presupuestos que quieren", le ha afeado, censurando también las "mentiras" de Sánchez al afirmar que los fondos europeos dependían de los PGE.