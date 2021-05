Montero dice que Iglesias le "gusta más sin coleta" y cree que "es bueno" que Podemos se "esté reinventando"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reconocido este lunes que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le "gusta más sin coleta" y cree que "es bueno" que la formación morada "se esté permanentemente reinventando y aprovechando oportunidades".

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, la titular de Hacienda ha asegurado que le "gusta más el recorrido que ha planteado ahora el Gobierno tal y como está". "Tengo una magnífica relación con la vicepresidenta tercera. También con Iglesias, esto no es de relaciones personales", ha aclarado.

Así, y tras ser preguntada sobre si los Consejos de Ministros han cambiado sin la presencia de Iglesias, Montero ha señalado que el Gobierno está centrado "en la tarea que corresponde".

Por otro lado, la ministra portavoz ha mostrado su confianza en que Yolanda Díaz pueda tener autonomía plena a la hora de desarrollar su acción dentro del Ejecutivo si finalmente acepta liderar el espacio de Unidas Podemos. "Espero que sí, por su carácter y su forma de entender la política", ha añadido.

CREE QUE YOLANDA DÍAZ TENDRÁ "AUTONOMÍA" DENTRO DEL GOBIERNO

En esta línea, Montero ha ensalzado a la vicepresidenta tercera, que entiende sus "responsabilidades en cada momento". "Cuando le toca le toca y cuando tiene que estar en segundo plano está. Creo que va a tener esa autonomía", ha insistido.

Así, la ministra ha explicado que la "dinámica del Gobierno por si sola conlleva que, independientemente de las fuerzas que la alumbran, hay un debate al interior del equipo". "Y ahí la vicepresidenta tercera tiene un papel fundamental, al igual que el resto de los ministros", ha destacado.

Preguntada sobre si tiene la sensación de que la legislatura está agotada, como sostiene este lunes el líder del PP en una entrevista en 'El Confidencial', Montero ha sido tajante: "No, ni lo siento ni lo percibo. Y no solamente no lo creo, sino que en este momento hay una agenda de reformas y recursos económicos para acometer inversiones".

En este contexto, Montero ha sostenido que la "experiencia de trabajo dentro del Gobierno con otras formaciones políticas después de un período tan duro" ha reforzado a la coalición, que tiene un "proyecto de país". "Ahora empieza el trabajo que el Gobierno quería desarrollar y que ha tenido que dejar en stand by", ha zanjado.