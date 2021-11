Montero dice a Junts no entender "por qué se niegan a todo": "Da la impresión que vivían mejor con el PP"

Junts acusa al Gobierno de "prepotencia" e "impunidad" y exige la ejecución íntegra de los PGE: "Nos engañan y humillan año tras año"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles en el Congreso ante Junts no entender "por qué se niegan a todo", criticando la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, y ha criticado que "la impresión" que le da "es que vivían mejor con el Gobierno del PP".

"Parece que lo que aspiran es que vuelva al Gobierno la derecha, que no dialoga y les niega el pan y la sal", le ha afeado la ministra de Hacienda a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que ha defendido ante el Pleno del Congreso su enmienda a la totalidad con la que derribar las nuevas cuentas.

JUNTS: "SI TOCAN CIEN, SE PAGA CIEN, ¿LES PARECE RADICAL?"

Nogueras ha acusado al Gobierno de no querer negociar, ha justificado su enmienda la totalidad por que no dan "votos a cambio de nada", ya que "eso es lo que han conseguido los que les dan cheques en blanco".

"A cambio de nada les permiten seguir con esta prepotencia, impunidad ante una falta de compromiso, de palabra y respeto al catalanismo, al català y a lo que han votado en Cataluña", ha apostillado la portavoz de Junts, asegurando que no ha visto al Gobierno "dispuesto a negociar de manera seria": "Nos engañan y humillan año tras año".

Finalmente, ha afeado la falta de ejecución de los Presupuestos en Cataluña, exigiendo "que paguen en Cataluña lo que corresponde": "Si tocan cien, se paga cien. ¿Les parece radical?", se ha preguntado Nogueras, reivindicándose en representación en el Congreso del 52% de catalanes, en referencia a toda la mayoría independentista.

MONTERO NO VE "LÓGICO" VINCULAR REFERÉNDUM A PGE

"No representa al 52% de ciudadanos de Cataluña", ha replicado la ministra, que cree que Junts está "lo suficientemente representado como para haberles llamado", asegurando que han "contactado" con su grupo para negociar las cuentas.

También ha criticado que Nogueras haya "querido afear" a otras formaciones catalanas su apoyo a los Presupuestos, rechazando que pudieran exigir el cumplimiento de cantidades no acordadas con ellos en las cuentas, y también cuestionando que "el juego de Junts", a su juicio, "no hace nada bueno para Cataluña no apoyando estas cuentas".

Tampoco ve "lógico", ha dicho en su réplica, vincular los Presupuestos Generales del Estado "a la amnistía, a una ley de autodeterminación, al referéndum o a cuestiones que no tienen nada que ver" con las nuevas cuentas del Gobierno.