Montero dice que Feijóo va "un poco forzado" al debate y le pide que no se esconda "si no tiene nada que ocultar"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, va "un poco forzado" al debate 'cara a cara' que ha dicho esta mañana que habrá con Sánchez y le ha pedido que no se esconda "si no tiene nada que ocultar".

Así lo ha afirmado Montero, quien hoy ha acudido a la Clausura de la jornada de debate 'La Nueva Gobernanza Europea y la fiscalidad en España', organizada por CC.OO. y la Fundación Primero de Mayo, en Caixa Fórum Madrid.

La titular de Hacienda se ha referido a la aceptación por parte de Feijóo de realizar un 'cara a cara' con Pedro Sánchez esta campaña electoral, después de que el presidente hubiera planteado hacer seis, uno cada lunes.

Pero en opinión de María Jesús Montero, el líder del PP "parece que va un poco forzado al debate". En su opinión, Feijóo se siente más cómodo en una campaña que se desarrolle en "el insulto, la mentira, noticias falsas y en todo lo que no se puede contrastar con datos, ni se pueden dar argumentos sosegados que permitan que los ciudadanos se formen su propio criterio".

Pero ha insistido en que Sánchez está proponiendo debates para conocer la hoja de ruta de Feijóo y se ha preguntado por qué éste no quiere hacer "los debates que sean necesarios" si "no tiene nada que ocultar. "No tiene sentido que se escondan", ha exclamado para insistir en que el PSOE ha accedido a los cuatro debates que le han propuesto las cadenas de televisión, señalando que estaría bien que Feijóo también accediera a cuantos debates se pudieran plantear, también con el resto de partidos políticos.

"Lo importante es que se cuente el qué, el por qué se van a desarrollar esas medidas y nos dejemos de titulares que no se dice nada, que están vacíos", ha exclamado María Jesús Montero después de criticar que el líder 'popular' haya manifestado su intención de derogar normas del Gobierno de Sánchez y de suprimir varios ministerios, entre otros, el de igualdad.

PIDE A FEIJÓO QUE CONCRETE QUÉ VA A DEROGAR

Según la ministra, Feijóo se anda por las ramas cuando habla de derogar y considera que lo importante es "conocer a qué se refiere" el presidente del PP cuando habla de que pretende derogar el sanchismo.

Así, ha pedido que explique si se refiere a retroceder en materia de subida del SMI; abaratar el despido; que las pensiones suban dos euros al mes en lugar 107, o disminuir las becas. "De esto es de lo que se trata, de saber qué modelo de país queremos independientemente de cuestiones que son mucho más accesorias como es el número de ministerios", ha exclamado.

En su opinión, la intención de Feijóo de derogar leyes del Gobierno de Pedro Sánchez pone de manifiesto que el PP va en "una hoja de ruta de suprimir derechos y libertades" que se han conseguido en esta Legislatura y ha puesto como ejemplo las que tienen que ver con: el derecho a la maternidad, muerte digna, reconocimiento de igualdad de personas transexuales o ley paritaria.

Por ello, ha pedido que el líder 'popular' se pronuncie "materia por materia" para que los ciudadanos sepan qué es a lo que Feijóo hace referencia cuando habla de derogar las medidas que se han puesto en marcha por el presidente Sánchez.

En cuanto a la intención de Feijóo de suprimir el Ministerio de Igualdad, ha asegurado que "denostar ese tipo de política es ningunear el papel que la mujeres tienen que tener en el futuro".

IGUALA A PP Y VOX EN LAS POLÍTICAS

María Jesús Montero ha afirmado también que las políticas que han propuesto PP y Vox en su labor de oposición son "indistinguibles" y "tienen en el populismo una de las raíces fundamentales".

Así, ha señalado que la campaña de las municipales se acabó con el PP hablando de ETA y de "pucherazo electoral". Eso, ha asegurado, ni siquiera se había atrevido a decirlo el líder de Vox, Santiago Abascal.Además, ha asegurado que durante la pasada campaña se han transmitido "falsas noticias que no tenían que ver con la realidad".

Dicho esto se ha preguntado "qué pretende el PP con ello" y cree que la intención es "disuadir que los posibles votantes de progreso, votantes del PSOE, acudan a las urnas" porque "ese ruido les puede ahuyentar".