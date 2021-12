Montero dice que la propuesta de Hacienda sobre financiación "no permite hacer un ránking entre CCAA"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sostenido este miércoles que la propuesta que realizó el Gobierno para iniciar la negociación de la reforma del modelo de financiación autonómica "no permite hacer ningún ránking entre comunidades autónomas", y ha emplazado a esperar a que este nuevo sistema esté completado para decir si alguna región sale beneficiada o perjudicada.

Así se lo ha dicho Montero al diputado de Compromís, Joan Baldoví, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En este contexto, el parlamentario valenciano, que ha agradecido a la ministra que pusieran ya en marcha los trabajos para empezar a reformar el modelo, ha calificado como "ambiguo" el documento de Hacienda porque, según ha dicho, la Comunidad Valenciana podría quedar peor financiada de lo que está actualmente.

Ante esto, la ministra de Hacienda ha recordado que esta es una primera propuesta y que están esperando las aportaciones de las comunidades autónomas para determinar cuál es el peso que tienen que tener los servicios sociales, la sanidad, la insularidad o la dispersión, entre otros factores, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

En cualquier caso, Montero ha defendido que la propuesta de Hacienda "contempla mucho" de lo que la Comunidad Valenciana ha planteado para reformar el modelo, poniendo como ejemplo el incremento de los grupos de población respecto a la sanidad.

"La población ajustada es una de las variables del modelo, no es ni el resultado final ni la determinante para que el resto de parámetros den lugar a un resultado de financiación per cápita, de un tipo o de otro", ha subrayado Montero, que ha pedido a renglón seguido que hasta que no esté completado el modelo no se hable de qué comunidades pueden salir beneficiadas o perjudicadas.