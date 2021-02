Montero enmarca que "la derecha" la señale por el caso Isofotón en una "estrategia" por si optase a primarias del PSOE-A

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles que ella no está "investigada" en el conocido como 'caso Isofotón', y ha apuntado que cuando "la derecha política y mediática" pone su "nombre en titulares" de informaciones al respecto "lo que están es previniendo que, en caso de que en el futuro haya personas" como ella "que puedan presentarse" a las primarias para el liderazgo del PSOE andaluz "tengan previamente un recorrido en medios de comunicación que lo desaconsejara".

Así lo ha venido a indicar en una entrevista en el programa 'La Ventana de Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que no le preocupa la investigación judicial que se ha iniciado sobre los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la extinta empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores pese a la ayuda institucional que recibió.

La ministra y exconsejera socialista de la Junta de Andalucía ha apuntado que sigue "con mucho respeto las actuaciones judiciales", al tiempo que reprocha y condena a "aquellos que intentan politizar todo aquello que se marca desde la justicia".

Ha apuntado al respecto esa supuesta "estrategia" por parte de "la derecha" para señalarla en ese caso, que ha vinculado con el proceso congresual que debe afrontar el PSOE andaluz tras el Congreso federal del partido, sobre el que María Jesús Montero ha manifestado su "absoluta confianza" en la federación andaluza y en "todos sus militantes", así como en que "las decisiones colectivas son las que mejor responden a los intereses generales de España y de Andalucía en este caso".

Ha agregado que el PSOE es el partido "que más se parece a Andalucía", y ha reiterado su convencimiento de que de "ese debate colectivo que tenemos que hacer al interior del PSOE de Andalucía, escuchando a todos los actores y al conjunto de la sociedad saldrán las mejores propuestas posibles para ser capaces de volver a conquistar el futuro para nuestra tierra en la próxima década".

SE TOMA "CON NATURALIDAD" QUE SUENE SU NOMBRE PARA LIDERAR EL PSOE-A

María Jesús Montero ha dicho que se toma "con una cierta naturalidad" que "para diferentes posiciones algunas veces suena" su nombre, como para aspirar a la Secretaría General del PSOE-A, y ha agregado que enorgullece que "los compañeros" de partido piensen en ella "para diferentes posiciones".

"Es un nombre socorrido cuando algunas veces interesa construir una noticia", ha apuntado también la ministra antes de agregar que quiere "pensar que aquellos que susurran mi nombre es porque entienden que podría desarrollar un papel en ese sentido, y por eso agradezco siempre el que se piense en mí, pero hay muchos compañeros que están en magníficas condiciones para desarrollar esa tarea" de liderazgo en el PSOE-A, según ha apostillado.

También ha puntualizado que ella se concentra "mucho en la tarea que se me asigna" en cada momento, que ahora es el Ministerio de Hacienda y la portavocía del Gobierno, según ha recordado.

Además, ha agregado que ella trabaja "en el medio plazo, no solamente en la política inmediata", y en cuestiones como "el nuevo modelo de financiación autonómica, una reforma fiscal para la próxima década" o una "mejor financiación para las entidades locales".

Por tanto, "no tengo tiempo para especulaciones", ha atajado la ministra, que ha dicho estar "trabajando en un momento trascendental para la Historia de España", para "ser capaces de combatir" la pandemia actual y que llegue la recuperación económica. "Sigo trabajando y pensando, como siempre he hecho, en que la tarea que en este momento tengo asignada es la que me tiene que ocupar el 100% de mis sentidos", ha abundado.

En esa línea, a la pregunta de si se descarta entonces como aspirante a las primarias para asumir el liderazgo del PSOE-A ha respondido que "estoy haciendo lo que tengo encomendado y lo que en este momento corresponde hacer", y "serán los militantes del PSOE los que, cuando llegue el momento", y según vean las propuestas que tengan "encima de la mesa, elegirán a la persona más adecuada para liderar el cambio en Andalucía".

Al respecto, ha dicho estar "convencida" de que el PSOE-A "será capaz no solo de ganar las próximas elecciones" andaluzas, sino de lograr "mayorías suficientes que nos permitan conformar un gobierno y dejar atrás" lo que espera que sea "un paréntesis" en la historia de la comunidad autónoma, la del "gobierno de las derechas".

EL ASCENSO DE VOX Y LA ESTRATEGIA DEL PP

Precisamente sobre el PP y Ciudadanos (Cs), los partidos que gobiernan la Junta, y a propósito del resultado de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, María Jesús Montero ha apuntado que "la estrategia" de esos partidos de "derecha" de realizar "coaliciones" de gobierno o "simplemente apoyarse en la ultraderecha" para gobernar "les castiga electoralmente".

"Ese camino es incorrecto y solo engorda a la derecha, que debilita al PP, que tiene que cambiar esa dirección, hacer que la política sea útil" y no estar en la estrategia del "todo no", según ha continuado la ministra portavoz, quien ha defendido que "el espacio de centro derecha" es "necesario en la construcción de nuestro país", y ha considerado "muy preocupante" el "ascenso que ha experimentado la ultraderecha" en esas últimas elecciones y que "el PP se lo tiene que mirar", según ha zanjado.