Montero lamenta que la patronal "no haya querido sumarse" a garantizar la sostenibilidad de las pensiones

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha lamentado que la patronal "no haya querido sumarse a garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el medio plazo", tras rechazar la reforma consensuada con los sindicatos.

Montero, en declaraciones este miércoles en un evento sobre la Feria del Libro de Fráncfort 2022, ha indicado que solo por considerar que España se juega los fondos europeos, la patronal debería "haber mirado con más cariño esta reforma".

En este sentido, la ministra ha asegurado que se ha discutido "mucho" con Bruselas sobre la "necesidad" de la medida y sus ventajas y por eso, se ha contado "con un aval técnico" que también se confirmará en términos políticos cuando soliciten el siguiente pago del plan de recuperación.

Así, Montero ha considerado que no hay nada "más justo" que un sistema de pensiones públicos para que "todos puedan disfrutar de una vejez digna". Además, ha defendido que el sistema tiene que dar señales de estabilidad, porque de lo contrario, primará el "sálvese quien pueda" y el que no tenga capacidad "quedaría bastante a su suerte".

Por otro lado y sobre la negociación de la Ley de Vivienda, la ministra ha asegurado que para el PSOE es muy importante aprobar la primera normativa de vivienda de la democracia, porque para determinados sectores, "la vivienda es un bien de lujo". En ese sentido, ha confiado en "poder anunciar en breve el acuerdo".

Sobre las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al alza de los precios, Montero ha asegurado que "son medidas complementarias" a las de la cesta de la compra, como ayudas al sector agroalimentario o las aprobadas este martes en el Consejo de Ministro a la industria gasintensiva.

Estas medidas, asegura, "son complementarias" y "tenemos que ver cómo funcionan", pero están condicionadas a que "no sé repercuta el precio en el consumidor". Y en el caso de que no sean útiles, Montero ha asegurado que adoptarán medidas nuevas o complementarias. También ha recalcado que las medidas en alimentación "no son fáciles" porque hay "miles de operadores trabajando".

Además, ha pedido "un poco de margen" para ver que las medidas sean correctas y ha dicho que "la previsión de la inflación en los próximos meses es registrar una moderación".