Montero niega que el PSOE sea "un partido de la guerra" y cree que Podemos ya "calienta en la banda" para elecciones

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que, a pesar de que "no ha escuchado esa expresión y no sabe "si la han utilizado", el PSOE no es un "partido de la guerra" en respuesta a una periodista que le ha cuestionado, en concreto, si le preocupaba 'que Podemos haya sido tan duro en llegar a decir que el partido socialista es un partido de la guerra'.

"Somos un partido que siempre ha impulsado la paz, así que si han dicho eso, probablemente sea porque ya están calentando la banda para las elecciones y quieren diferenciarse en una materia que todos saben que es mentira", ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Universidad de Málaga, ha añadido que "evidentemente no se corresponde con la realidad y quiero encauzarlas, si han sido así, que no lo he escuchado, dentro del marco del proceso electoral que se avecina, y por tanto creo que se está trasladando esa idea, que saben que es mentira".

En referencia al PSOE ha dicho que "este es el partido de la paz" y ha recordado que "retiramos nuestras tropas de Irak hace unos cuantos años, y siempre hemos trabajado por la paz, y siempre hemos participado de todos los ámbitos internacionales que justamente trabajan por la paz".

Respecto a esto último ha citado como ejemplo la participación de España en Ucrania: "la mayoría de nuestras misiones son humanitarias, y por tanto estamos contribuyendo a que la sociedad civil, que vive las consecuencias de las guerras, lo pueda vivir en las mejores condiciones posibles, o defenderse a aquellos que han sido previamente atacados".

La líder de Podemos y ministra de Derechos Humanos, Ione Belarra, se ha preguntado este viernes si el siguiente paso en la guerra de Ucrania será mandar a soldados españoles al conflicto, después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya confirmado que se enviarán 10 carros de combate tipo 'Leopard' al país y haya considerado legítima la petición de cazas de combate que le planteó su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

También ha vuelto a demandar al PSOE que reflexione sobre el envío de armas porque, a su juicio, contribuir a la escalada bélica es un "error" y propone, como alternativa, que el Ejecutivo emplee su liderazgo internacional para avanzar en una resolución pacífica del conflicto.