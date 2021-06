Montero pide "calma y tiempo" con la Ley de Vivienda y dice que las negociaciones "tienen altibajos"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido "calma y tiempo" en relación con la Ley de Vivienda y ha asegurado que las negociaciones, a veces, "tienen altibajos".

"Ayer hubo un posicionamiento por parte de los negociadores que no permite avanzar al ritmo que en este momento teníamos marcado", ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves.

Montero ha resaltado que cuando se negocia "uno tiene la sensación de avanzar dos escalones y retroceder uno". No obstante, ha afirmado que tiene la "absoluta confianza" de que pronto se llegará "a ese acuerdo que es muy importante para todos los ciudadanos".

"Ambas formaciones queremos llevar nuestra vocación de máximos al proyecto de Ley y hay que mirarlo desde la seguridad jurídica y el respeto a todos los elementos ligados a la propiedad privada", ha añadido.

De hecho, la ministra portavoz ha insistido en que para el Gobierno tan importante es atender el problema de la vivienda como que no haya ningún tipo de inseguridad de cara a los propietarios e inquilinos, porque "es un mercado muy sensible y no se puede poner patas arriba sin tener la garantía de que se hace según marca el espíritu de la regla". "Todo éxito a los negociadores y espero que en breve lo traigamos al Consejo de Ministros", ha añadido.

Este jueves, Unidas Podemos ha señalado que la propuesta de congelar los precios de los alquileres en zonas de mercado tensionadas, planteada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos es "insuficiente" para cerrar la negociación sobre la nueva Ley de Vivienda y demanda fórmulas que garanticen bajadas de renta.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la formación morada, el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra concluye que el planteamiento de los socialistas "incumple" el acuerdo de gobierno y sobre los Presupuestos Generales del Estado.

De esta forma, Unidas Podemos "exige cumplir con la bajada de precios pactada entre los socios" y, por ese motivo, enviará hoy al PSOE una "contrapropuesta" que sí incluye un mecanismo para bajar los precios del alquiler.