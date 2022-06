Montero pide a Feijóo una "condena firme" por la violencia de género y la integración de la discapacidad

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha pedido este sábado al secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, una "condena firme" ante las últimas declaraciones que han protagonizado el alcalde 'popular' de Estepona (Málaga), José María García Urbano, sobre la violencia de género, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, --donde gobierna con el PP-- sobre las personas con discapacidad. "No tiene gracia", ha dicho.

"Queremos una condena firme por la violencia de género y por la integración de la discapacidad. Queremos que condene a los que se saltan esas reglas éticas", ha exigido la ministra a Feijóo este sábado en mitin del PSOE-A en Fuengirola (Málaga).

El alcalde de Estepona aludió a su mano vendada durante un mitin del PP-A celebrado en su localidad, donde dijo que había sido "un simple accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género ni tampoco me he abofeteado con nadie. No lo he hecho en mi vida y no lo voy a hacer". Horas más tarde pidió disculpas en Twitter. Por su parte, el vicepresidente en Castilla y León le dijo a una procuradora con discapacidad en el pleno de las Cortes: "Le voy a responder como si fuera una persona como todas las demás".

Ante estos hechos, Montero ha considerado "intolerable" que Feijóo no haya respondido. "No quiere saber nada, no quiere opinar nada cuando se le pregunta", ha lamentado la ministra en ambos casos, afeando que "dice que él no opina".

De este modo, se ha dirigido al líder nacional de los 'populares' para decirle que "banalizar la violencia de género no tiene gracia, no es ninguna broma, es un insulto al trabajo --de las administraciones-- de todos los días, y al miedo que todavía sufren muchas mujeres". "Esto no son bromas, esto es que uno no tiene incorporado y no ha aprendido lo que ocurre con la violencia de género", ha dicho la ministra, aludiendo a que son 18 las víctimas de violencia machista en España en lo que va de año, cuatro de ellas en la última semana.

Montero ha criticado entonces que "no saben el sufrimiento y la necesidad que tiene" una víctima de violencia de género de que todas las administraciones "vayamos a una". "Su seguridad es en definitiva lo que tenemos que blindar", ha recalcado, apuntando para eso hay que apostar por la aprobación de leyes.

"Igual ocurre con la discapacidad", ha añadido la ministra de Hacienda, que del mismo modo ha lamentado que a Feijóo "se le pregunta por el comentario del vicepresidente de Castilla y León, que hace la broma, y dice que él no opina sobre lo que dice otra persona". "Que no son bromas. Esto no tiene gracia", ha zanjado.