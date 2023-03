Montero pregunta a Bendodo por qué la Consejería que dirigía "contrató con la empresa investigada" en el 'caso Mediador'

GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha emplazado este viernes al coordinador general del PP, Elías Bendodo, a que dé explicaciones de "por qué la Consejería de la Presidencia" de la Junta de Andalucía, en la etapa en la que el dirigente 'popular' estaba "al frente" de la misma --en la anterior legislatura andaluza-- "contrató con la empresa que está siendo investigada" en el denominado como 'caso Mediador'.

La titular de Hacienda se ha manifestado así en una atención a medios en el Ayuntamiento de Granada antes de presidir la firma de un protocolo para impulsar un 'hub' tecnológico, y a preguntas de los periodistas un día después de que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, emplazase en una rueda de prensa al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "pedir perdón" y explicar las "X" que, a su juicio, hay que despejar en la "trama del Tito Berni", en referencia a dicho 'caso Mediador' que supuestamente implica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes.

María Jesús Montero ha criticado que el PP "intente, sin ningún tipo de indicio, de dato, de información, extender a otras cuestiones esa situación" que se investiga cuando "el señor Bendodo en persona tiene que responder por qué la Junta de Andalucía, la Consejería de Presidencia con él al frente, contrató con la empresa que está siendo investigada".

"Me llama la atención que algunos se inventen supuestos, y situaciones que nada tienen que ver con la realidad, y, sin embargo, no den explicación de por qué en sus ayuntamientos se había contratado con esta empresa", ha añadido la también vicesecretaria general del PSOE, quien se ha referido al "caso particular" de Bendodo para preguntar que "por qué, en vez de estar tirando piedras, no explica de forma transparente si el contrato que suscribió con esa empresa es legal, si cumple con los requisitos, si tiene todos los parabienes para ser firmado, y por qué, si eso fuera así, sospecha de otros cuando él mismo ha suscrito un contrato con la empresa de la trama".

"Esto es lo que yo creo importante que tiene que explicar el Partido Popular", ha enfatizado la ministra de Hacienda antes de apostillar que "todo lo demás que hace" dicha formación con este caso es "intentar dar vuelo a esta situación para no dar explicaciones de lo que está ocurriendo en los Whatsapp que hemos conocido de la operación 'Kitchen', ni más ni menos", en alusión a los mensajes que se habrían intercambiado el ex secretario de Estado del Interior Fernando Martínez y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

FEIJÓO "FRECUENTA ESPACIOS DONDE ESTÁN NARCOTRAFICANTES"

Además, Montero ha criticado que el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo "sigue habitando una sede pagada con dinero negro", en referencia a la ubicada en la calle Génova de Madrid, y el actual presidente 'popular', "desde hace un año, no ha hecho nada para regenerar su partido después de que su antecesor", Pablo Casado, "salió" de la presidencia de la formación "por denunciar la corrupción y, sin embargo, que sepamos no ha abierto ninguna investigación", ha añadido la ministra.

La dirigente socialista ha puesto de relieve además que "el antiguo ministro del Interior al que la Fiscalía le pide 15 años" de cárcel por su supuesta implicación en el caso 'Kitchen', Jorge Fernández Díaz, "sigue militando en el Partido Popular", y Feijóo "se va de vacaciones y frecuenta espacios donde también están los narcotraficantes", ha aseverado.

"En definitiva, el Partido Popular tiene muchas explicaciones que dar", ha enfatizado la ministra de Hacienda, que ha defendido que, por el contrario, los socialistas lo que han hecho "desde el minuto cero es, cuando hemos tenido conocimiento de que alguien tenía comportamientos poco ejemplares, sin esperar a que la justicia se pronuncie, se le ha expulsado del partido y se le ha exigido inmediatamente que entregue el acta para que nunca nadie con las siglas del PSOE lleve unos comportamientos que para nosotros son del todo reprobables".

"Tolerancia cero, por tanto, con esta situación", ha proclamado María Jesús Montero para insistir en que el PP "tiene que dar muchas explicaciones, y en este caso el señor Bendodo" en particular, a quien ella este jueves escuchó verter "acusaciones falsas, gravísimas", es quien "tiene que explicar por qué la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía contrató con esa empresa".

Finalmente, a preguntas de los periodistas sobre la posición del PSOE en relación a la comisión de investigación que el PP quiere que se cree en el Congreso de los Diputados sobre este caso, ha indicado que el PSOE ya ha expresado que "vamos a estar a disposición de la justicia y, por tanto, estamos colaborando" con ella, "porque ya no hay ninguna otra cuestión que creamos que se deba hacer antes de que la justicia tenga su pronunciamiento", ha concluido María Jesús Montero.