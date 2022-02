Montero: "La pregunta clave de estas elecciones es que han hecho por ti Mudanzas Mañueco y el PP en estos 35 años"

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha planteado a los ciudadanos de Castilla y León lo que, a su juicio, es la clave de cara a las elecciones del próximo domingo: "La pregunta es que han hecho por ti Mudanzas Mañueco y el PP en estos últimos 35 años".

Montero, quien ha participado esta tarde en Valladolid en el acto de cierre de campaña de Unidas Podemos celebrado en el polideportivo del barrio de La Victoria, junto con los también ministros Alberto Garzón e Ione Belarra y el candidato a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández, se ha mostrado categórica en cuanto al legado de los 'populares' en las últimas tres décadas en forma de "corrupción, mentiras, bulos, ocupación del poder para no gobernar para la gente y cleptocracia".

Pero en el 'debe' del PP, la ministra también ha incluido, por ejemplo, las 160.000 personas que se han visto obligadas abandonar su tierra o el "maltrato" de los servicios públicos, y como botón de muestra se ha referido a que en Castilla y León solo existe un hospital público, el de Miranda de Ebro, donde las mujeres pueden acudir a practicar la interrupción voluntaria del embarazo.

El 0,08 por ciento del presupuesto para políticas de igualdad y la privatización del 70 por ciento de las residencias de ancianos, "en manos de fondos buitre", han sido igualmente esgrimidos por Belarra como ejemplos de la herencia del PP, sin olvidar tampoco el cierre de consultorios y escuelas rurales.

Por ello, para la titular de Igualdad fortalecer los servicios públicos "es una obligación, no una opción política", sobre todo para que esas tareas no cubiertas con fondos públicos no recaigan en los "brazos y hombros de las mujeres de Castilla y León".

Para lograrlo, Montero ha pedido el voto para Unidas Podemos, coalición de la que ha destacado la ingente labor desarrollada en los últimos siete años.

"Se nos dijo que incrementar el Salario Mínimo Interprofesional provocaría el hundimiento de la economía, y por primera vez el SMI está en los 1.000 euros; nos dijeron que era imposible gobernar, pero UP está demostrando que no solo era posible sino que somos la mejor garantía de estabilidad del gobierno de coalición", ha aseverado Montero.

La titular de Igualdad, a modo de broche de su intervención ante las cerca de cuatrocientas personas que se han dado cita en el polideportivo, ha hecho referencia al poema de los comuneros para recordar que UP "encuentra sus razones en las de otros y otras" y para lanzar al viento una esperanza: "¡Quién sabe si la llama comunera crepitará otra vez!".