Montero presume de gestión socialista mientras el PP "pasea a sus fantasmas" por no tener "ninguna propuesta"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presumido de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante estos cuatro años mientras el Partido Popular "en esta campaña, como en todas, pasea a los fantasmas, que son el comodín de la derecha cuando no tiene ninguna propuesta"

En un acto de campaña celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, María Jesús Montero señaló que mientras el Gobierno estaba "a lo que importa" y se dedicaba "a avanzar, a desarrollar los retos más importantes que tiene este país y cada una de las comunidades autónomas para incorporarse al tren de progreso", el Partido Popular "estaba a sus cosas, directamente de espaldas a la realidad del país, de los ciudadanos y a los problemas de la gente".

Montero se mostró convencida de que los ciudadanos "son listos y saben perfectamente" cuándo un partido político que dice aspirar a ser alternativa de gobierno "ha jugado a que cuanto peor le fuera a la gente, creía que mejor le iba a sus intereses". "Es de una indecencia política absoluta que alguien juegue a cuanto peor mejor en mitad de una pandemia y en mitad de una guerra. No pueden gobernar y se incapacitan para gobernar aquellos que en los peores momentos de una sociedad, lejos de arrimar el hombro han estado poniendo palos en la rueda o chinas en el camino; han votado que 'no' al confinamiento que permitió salvar a miles de vidas; y han votado que 'no' a la subida del salario mínimo porque han entendido que la dignidad de los trabajadores no pasa por mejores retribuciones".

La ministra dejó claro que los socialistas están en la política "para construir convivencia y para dar dignidad a las personas, dos conceptos del ADN del PSOE que significan paz social, diálogo y ser capaz de entendimiento entre los diferentes". Por ello, criticó que el Partido Popular utilice en esta campaña "los miedos, el barro, el insulto y la descalificación e intente trasladar que el problema lo tienen de forma personalizada los presidentes. Ocurría con Felipe González, ocurría con Zapatero y ahora ocurre con el presidente Sánchez".

Según Montero, como el Partido Popular "no puede atacar la política del Gobierno, que es buena, útil y sirve a la gente, atacan a los presidentes. Es lo que hacen los que no tienen nada que aportar al desarrollo de España; intentar denostar y derribar al adversario político a partir del insulto y la descalificación". Así pues, aseguró que el Partido Socialista, a pesar de ese "ruido", seguirá en su tarea de "intentar poner orden en todo aquello que pueda beneficiar al conjunto de la ciudadanía", mientras el PP "seguirá con sus tambores de guerra, de confrontación y de fantasmas".

"INSISTE E INSISTE".

Por otra parte, María Jesús Montero quiso dejar claro que los socialistas "han peleado cada minuto y cada instante, desde el primer día de la pandemia, para intentar preservar el bienestar de la gran mayoría de los ciudadanos de este país", y dio las gracias al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, porque "siempre que ve oportunidades, un problema o la mínima capacidad de que otro mueva su brazo para apoyar esta tierra, insiste, insiste e insiste hasta que consigue lo que se necesita y las demás administraciones espabilemos".

Montero también se acordó de la exministra de Sanidad, Carolina Darias, "quien nos ha permitido que hoy estemos aquí todos sin mascarillas y vacunados", destacando que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria "tienen la suerte de que una de las caras más visibles del trabajo más concienzudo y más científico lo protagonice una mujer que va a dedicar los próximos cuatro años de su vida a hacer lo propio en la capital grancanaria" como alcaldesa.