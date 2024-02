Montero responde a Page que tiene que saber "cuál es su camiseta" y no alegrarse cuando el PSOE pierde unas elecciones

Dice que el "gran problema" del PSOE es que no moviliza en comicios autonómicos al electorado que les vota en generales

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que tiene que saber "cuál es su camiseta" y no alegrarse cuando el PSOE pierde unas elecciones porque "no las ganó" el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha reprochado al barón manchego que se congratulara de que Puigdemont no se impusiera en las elecciones gallegas, refiriéndose a los nacionalistas del BNG, incluso si el PSOE había quedado en tercer lugar.

"Me resulta incomprensible que el señor Page diga esto, porque uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva. Y uno se alegra de que su marca, su equipo, coseche buenos resultados" ha afirmado la vicepresidenta primera, lamentando la afirmación del barón manchego.

Asimismo, ha insistido en que todos los socialistas se alegran cuando un presidente autonómico del PSOE gana las elecciones y se disgustan cuando "no es esa la realidad".

Las declaraciones de la ministra tienen lugar un día después de que Page afirmase que si el PP hubiera perdido la mayoría "el ganador sería Puigdemont". "Me alegro de que no haya ganado Puigdemont", sostuvo el lunes el dirigente socialista, muy crítico con la ley de amnistía.

EL "GRAN PROBLEMA" DEL PSOE

En este sentido, Montero ha reflexionado sobre los resultados de las elecciones gallegas y ha admitido que el "gran problema" del PSOE es que no moviliza en comicios autonómicos al electorado que les vota en generales, motivo por el que cree los socialistas tendrán que hacer un llamamiento a que sus votantes para que comprendan que no da igual quién esté al frente de los gobiernos autonómicos.

Por esta razón, ha adelantado que el PSOE tendrá que hacer un llamamiento a sus votantes para que entiendan que "es muy importante quién gobierna en una comunidad autónoma" y que acudan a las urnas no solo cuando está en juego la Presidencia del Gobierno.

"El gran problema que tenemos en elecciones autonómicas es que hay una parte de nuestro voto que no acude a las urnas, bien porque entienda que no hay grandes posibilidades de cambio o bien porque no tenga la conciencia de que esas elecciones son tan importantes como unas elecciones generales", ha explicado la vicepresidenta primera.

Montero ha subrayado la importancia de que "todo el mundo se sienta llamado a la participación" y que se comprenda que "es muy importante quién gobierna en una comunidad autónoma". "Es el gran reto que tenemos en elecciones autonómicos", ha proseguido Montero, añadiendo que en las próximas gallegas además tendrán que recuperar el "voto prestado" al BNG.

RUEDA NO DIO TIEMPO A BESTEIRO

La ministra de Hacienda también ha dicho que el 'popular' Alfonso Rueda convocó anticipadamente las elecciones en Galicia para no dar tiempo al candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro a darse a conocer, lo que habría influido en el resultado electoral que el PSOE obtuvo el pasado domingo.

"Estoy convencida que, entre otras razones, el señor Rueda convocó anticipadamente las elecciones para no dar tiempo al señor Besteiro", ha afirmado al ser preguntada sobre por qué el PSOE no fue capaz de movilizar a su electorado en las elecciones gallegas del pasado domingo, a diferencia del BNG.

Montero ha recordado que Besteiro "no es una persona nueva en la política gallega" y que estuvo apartado siete años "por denuncias del PP que terminaron en nada" y que le apartaron del "foco político". No obstante, ha indicado que desde el PSOE creen que "es la persona adecuada" que va a "pivotar para el futuro el cambio en Galicia" con un "proyecto ilusionante".

En este sentido, ha recalcado que el candidato socialista "tiene por delante el desarrollo de un proyecto en Galicia" y que podrá recuperar los votos socialistas que en estas últimas elecciones se han ido al BNG porque el partido nacionalista era visto como "la mejor posibilidad de impulsar un cambio que muchos ciudadanos veían absolutamente necesario".

MONCLOA AYUDA A LOS CANDIDATOS

La vicepresidenta primera también se ha manifestado sobre la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña de las elecciones gallegas, descartando que se estén mermando los liderazgos autonómicos para potenciar la del también secretario general del PSOE a nivel nacional.

"Para nada, al revés", ha respondido Montero al ser cuestionada por esta cuestión, relatando que desde la dirección ejecutiva federal del PSOE lo que pretenden es "potenciar esos liderazgos" autonómicos con su presencia, su pedagogía y sus políticas.

"El proyecto del PSOE, esa es su gran grandeza, es que es un proyecto que se presenta en cada rincón de España y que todos los compañeros somos necesarios", ha afirmado, incidiendo en que "todos" trabajan por las siglas del PSOE y trabajan "por la camiseta roja".