Montero reta al PP a aclarar si apoya subir pensiones con el IPC y ve mala política "enfrentar generaciones"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha retado al PP a aclarar si apoya la subida de las pensiones públicas conforme al IPC, tal y como establece la ley, y ha tachado de "mala política" el "intentar enfrentar generaciones".

En la rueda de prensa en el Congreso para exponer los grandes números de los Presupuestos Generales para 2023, Montero ha recordado que la subida de las pensiones conforme a la inflación prevista es una previsión legal de la última reforma de pensiones aprobada en el Congreso para cumplir con las recomendaciones pactadas en el Pacto de Toledo.

Sin embargo, ha incidido en que "nadie se entera qué propone el principal partido de la oposición". "¿Está de acuerdo o no con la revalorización de pensiones? Yo no me entero, y mira que les sigo", ha aseverado la ministra.

Además de cumplir con la subida de pensiones, la titular de Hacienda ha destacado la transferencia al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como 'hucha de las pensiones', en 2.957 millones de euros, sin repercutir en el déficit del sistema, y la mejora en los datos de afloramiento del fraude fiscal y la economía sumergida, así como de los datos de empleo.

Así, ha destacado que la mayor contratación indefinida redunda en mayores ingresos y mejora la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y que la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal "está dando frutos". "Y todavía tiene que seguir aflorando", ha dicho.

En todo caso, Montero ha criticado que se pueda "intentar enfrentar" a jóvenes o mayores a la hora de cuestionar el gasto en pensiones. "Mala política se hace al intentar enfrentar las generaciones" ha dicho, antes de reivindicar que la subida de las pensiones para cubrir el poder adquisitivo garantiza "la dignidad de los mayores, que es la de este país".