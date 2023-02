Montero saluda que el PP apoye la subida del SMI pero cree que si hubiera que votarla daría "excusas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha celebrado este miércoles que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresara ayer en el Senado su respaldo a la subida del salario mínimo inteprofesional (SMI) hasta 1.080 euros mensuales acordada entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT.

No obstante, Montero, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha afirmado que si esta subida del SMI tuviera que pasar por el Congreso para su aprobación, el PP pondría "excusas".

"No tiene que significarse en este caso puesto que esto lo hace el Gobierno y no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Probablemente, si tuviera que votar, pondría excusas porque nunca ha estado de acuerdo con la subida del SMI, no lo ha hecho durante los tiempos en los que ha gobernado", ha señalado la ministra.

En todo caso, la titular de Hacienda ha asegurado que "se alegra" de que esta vez el PP coincida con una medida emprendida por el Gobierno. "En cuantas más cosas coincidamos, mucho mejor para la estabilidad de nuestro país. Los empresarios, sin embargo, no han querido", ha añadido Montero.

La ministra ha resaltado que con esta subida de 80 euros al mes, el SMI ya alcanza el nivel del 60% del salario medio comprometido en la Carta Social Europea y acumula un incremento del 47% desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.