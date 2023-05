Montero tacha a PSOE y Compromís de "partidos de centro": Si fuera por ellos "no habría Gobierno de coalición"

Asegura que cuando las cosas se pone difíciles a la conquista de derechos lo "llaman ruido" y piden que se queden en silencio

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha deslizado que PSOE y Compromís son "partidos de centro" que "no impulsan nada" y que si fuera por la actitud de ambas formaciones no habría Gobierno de coalición, para reivindicar que Unidas Podemos es la única fuerza que "transforma" y garantiza políticas de izquierda.

"Los partidos de centro disfrutan de derechos pero cuando las cosas se ponen difíciles a la conquista de derechos lo llaman ruido y piden que nos quedemos en silencio, que es la mejor baza para que sigan mandando los de siempre, ha lanzado.

Es más, ha vuelto a reprochar al candidato de Compromís, Joan Baldoví, que firmó dos manifiestos en 2020 defendiendo primero un Ejecutivo compuesto por PSOE, CS y Podemos y luego uno en solitario de los socialistas.

En contraposición, ha defendido que Unidas Podemos es la "única fuerza política que no se pone de perfil cuando vienen las cosas difíciles", "no deja que golpeen al otro" y "no tiene miedo a mirar a los ojos" a los poderosos, siendo capaces de pagar el "precio político" que ello implica.

Así se ha manifestado la ministra en un acto de campaña de la formación en Valencia, para arropar a la candidata a la alcaldía, Pilar Lima, como "la primera alcaldesa sorda y bollera" de Valencia que trabaje para una "ciudad inclusiva y por remunicipalizar los recursos".

También ha dedicado críticas al PSOE por "titubear" con la Ley Trand ante los "malditos bulos" contra la normativa, o poner dificultades a la Ley de Vivienda, pese a que ello implicara "sufrimiento" para las familias.

Mientras, Lima ha señalado su intención de "abanderar el acceso a la vivienda" y ha lamentado que en la ciudad "no se ha hecho nada en política de vivienda en estos años". "No hay alquiler barato", ha agregado.

También ha criticado que en la ciudad no se ha implementado un protocolo contra las agresiones sexuales en el ocio nocturno y ha puesto como ejemplo del el de Barcelona. Igualmente ha instado a "movilizarse al máximo". "Lo tenemos todo en contra, estamos curtidas y no saben de qué pasta estamos hechas", ha señalado.

Respecto a Benimaclet, Lima ha criticado que "las decisiones las tomen Metrovacesa" y que "tapen la huerta con su cemento" y sus decisiones "masculinizadas". También ha afeado a la candidata socialista por pretender un "proceso participativo maquillado" para el barrio.