Montero: "Todos los organismos están dando datos positivos, tanto de lo que ha ocurrido como de previsiones"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado los datos económicos "extraordinariamente positivos" conocidos en las últimas horas, que reflejan mejores perspectivas de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) y para la inflación.

"Todos los organismos están dando datos positivos tanto de lo que ha ocurrido en estos primeros meses como en la previsión para los próximos meses", ha puesto en valor Montero en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en las jornadas organizadas por 'Cinco Días' con motivo de su 45 aniversario.

Esta misma mañana, BBVA Research ha anunciado que eleva sus previsiones de crecimiento para la economía española hasta el 2,4% en 2023, pronosticando un alza del PIB incluso superior de las propias previsiones del Gobierno (2,1%).

Además, la titular de Hacienda también ha puesto en valor el dato nuevo conocido en el día de hoy relativo a la inflación, que se moderó en mayo hasta el 3,2%. "Nuestro país registra un dato que permite afirmar que estamos combatiendo la inflación mejor que los países de la Unión Europea y que la mayoría de los países de nuestro entorno", ha destacado.

Así, la responsable de Hacienda ha recalcado que la orientación política del Gobierno es la oportuna, con indicadores económicos que también marcan récord de creación de empleo, fundamentalmente en las mujeres y en el colectivo de jóvenes.

"El problema es qué opina el señor Feijóo cuando habla de derogar el 'sanchismo', que es la única frase que se le conoce a propósito de su programa electoral", le ha afeado la ministra, tras sugerir que una de las leyes que pretenden abordar los populares si llegan a Moncloa es la reforma laboral.

Ya el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, junto a los líderes de los sindicatos UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, han pedido que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio no cambie la reforma laboral pactada entre los representantes del diálogo social y el Ejecutivo en esta legislatura.

"Lo firmado, firmado está. Los pactos son para que sean estables en el tiempo que es lo que da la perspectiva de futuro. Lo defenderemos hasta el final", aseguró Garamendi en el acto de conmemoración del 45 aniversario de Cinco Días.

Montero ha lamentado que el PP no tenga programa electoral y no quiera aceptar debates, "Eso es lo que ocurre cuando uno no quiere debatir cuando se esconde y cuando evidentemente no quiere asumir el reto de ser transparente para los ciudadanos porque luego por la puerta de atrás llegan a acuerdos como el de la Comunidad Valenciana hoy", ha criticado la ministra.

DATOS FRENTE A QUIENES SE INSTALAN EN EL "CATASTROFISMO"

Durante su intervención en la jornada de Cinco Días, Montero ha defendido que, frente a quienes prefieren instalarse en ese catastrofismo como medio de diagnóstico, la realidad "tozuda y contrastada" son los datos que muestran que la política económica presupuestaria y fiscal que ha desarrollado el Ejecutivo en esta legislatura ha sido "muy eficaz" a la hora de combatir la crisis de la pandemia o la que se derivó de la guerra en Ucrania.

Montero ha reconocido sentirse "orgullosa" de que en estos años las políticas económicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez las hayan liderado mujeres, con tres vicepresidentas al frente --Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera-- ."Son un cañón cada una en su ámbito y que creo han demostrado una enorme capacidad técnica profesional con unos resultados de gestión brillante", ha resaltado la titular de Hacienda.