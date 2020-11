Montero traslada "esperanza" sobre la recuperación con los PGE y trabajará en el "encaje" de sensibilidades

Lastra (PSOE) carga contra el PP y dice que rechaza los PGE por su "justicia social"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este jueves un "mensaje de esperanza" a los españoles asegurando que se conseguirá aplanar la curva de contagios como en primavera y con "responsabilidad y determinación" propiciar la recuperación económica "lo antes posible" con los nuevos Presupuestos, para los que pondrá todo el empeño en el "encaje" de las distintas sensibilidades que aseguren su aprobación.

Así lo ha señalado en el cierre del debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que ha superado con holgura su primera votación, gracias a los 198 diputados de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, el PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe, que han tumbado las enmiendas apoyadas por 150 votos del PP, Vox, Junts, la CUP, el BNG, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias.

"Ha quedado claro quién está dispuesto a arrimar el hombro para que en una difícil coyuntura España pueda avanzar y quién ha decidido que es mejor estar bloqueada porque piensan que pueden desgastar al Gobierno con una estrategia miope y dañina", ha señalado Montero en alusión al PP.

Montero también cree que en el debate se ha constatado quiénes apoyan fortalecer la red de seguridad, impulsar la ciencia y la innovación y cambiar el modelo productivo, apoyar a empresas, a autónomos, industria y colectivos vulnerables, frente a los que quieren un Estado de bienestar "debilitado" que provoca desigualdades, se comporta como un "negacionista" y se "oponen a todo por sistema".

En su opinión, "alguno" no ha entendido que el "objetivo compartido" es ayudar a que "el país se levante y encare el futuro en las mejores condiciones", por lo que ha dicho que esas formaciones contrarias a los PGE no deben esperar que la ciudadanía española comprenda que en la "peor crisis sanitaria, económica y social desde la guerra su única respuesta haya sido borrarse de sus responsabilidades".

A los grupos que no han presentado enmiendas a la totalidad y han permitido rechazando las registradas la tramitación de los Presupuestos les ha agradecido su "predisposición" a trabajar sobre las cuentas.

De esta forma, ha dicho que el Gobierno tiene la "esperanza" de que los PGE sean el "revulsivo" que España necesita para salir de la crisis y recuperarse "lo antes posible", por lo que ha mostrado su voluntad de "diálogo y mano tendida". "Seguro que pondremos todo el empeño posible para encontrar encaje a las distintas sensibilidades", ha enfatizado.

"APLANAREMOS LA CURVA COMO EN PRIMAVERA"

La portavoz del Gobierno ha aprovechado su intervención para trasladar también un "mensaje de esperanza" a los españoles ante un momento "difícil" de la pandemia, con 1.241 fallecidos en la última semana en España: "Lo volveremos a hacer, conseguiremos aplanar la curva como hicimos en primavera, nos recuperaremos juntos con responsabilidad y determinación".

En este sentido, ha ensalzado la albor de los profesionales sanitarios, para los que cree que "no hay suficientemente dinero en el mundo para compensar ese sacrificio y compromiso", por lo que ha señalado que lo mejor que se puede hacer es no contribuir a que el virus se siga expandiendo.

LASTRA CARGA CONTRA EL PP: RECHAZAN LOS PGE POR SU "JUSTICIA SOCIAL"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha destacado previamente en su intervención que las cuentas públicas han sido fruto de la negociación con fuerzas políticas de*"todas las ideologías" y ha centrado buena parte de su intervención en atacar al líder del PP, Pablo Casado, cuestionando que afirme que son unos PGE "extremistas y radicales" y defendiendo que han sido "dialogados y pactados por partidos democráticos que cuentan con toda la legitimidad de haber sido elegidos por los ciudadanos".

A su juicio, el "problema" para el PP que ha motivado su rechazo a los PGE es que las cuentas ponen "la justicia social en el centro de la política" y enfrentan la desigualdad. "Entiendo que PP y VOX no lo compartan, pero calificarlo como radicalismo peligro de izquierda indican dónde se sitúa el PP en extremos del que no es capaz de moverse", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que los PGE son "los más progresistas de la historia, sin duda", ya que "nunca como ahora ha hecho falta para la reconstrucción social y económica", por lo que incluye la mayor partida de la historia para gasto social.

En este sentido, ha defendido que los organismos dicen que "no es tiempo de recetas de recortes" y ha dicho que aunque coincide con el PP en que hay que dar estabilidad y seguridad a los mercados, hay que dárselo, junto a la "esperanza", a la ciudadanía, al tiempo que ha criticado que el PP hable de austeridad con el fin de "ocultar recortes y la política liberal de miseria en salarios y derechos", cuando la austeridad "no es trabajar sin descanso y no llegar a fin de mes, sino vivir dignamente con esfuerzo y honradez".

En este punto, ha repasado una batería de medidas recogidas en los PGE con las que el PP "votará en contra", como el alza del 75% de la partida en Sanidad, los 1.000 millones para vacunas, los 159 millones para combatir la pobreza infantil, 3.000 millones para el ingreso mínimo vital, un aumento del 368% en Vivienda, un alza del 34% en Dependencia, un 75% más en I+D+I o 5.690 millones en industria y energía, así como el alza de pensiones o los 7.400 millones para incentivar la contratación.

"Defienden una cosa y votan la contraria", ha afeado Lastra al PP, asegurando que si hubiese gobernado en los últimos meses habría habido crisis y pandemia pero "no unos PGE con más recursos a Educación, Sanidad, protección a mayores, oportunidades para jóvenes, más igualdad y derechos de trabajadores, garantías para autónomos y más inversiones".

"A todo eso se oponen, se llama justicia social, no les ha gustado nunca ni les gustará; este país no ha tenido ni un solo avance en derechos y libertades con los gobiernos de la derecha", ha apostillado.

En cualquier caso, ha celebrado que una "mayoría" del país tiene "ideas claras y horizonte definido" y ha resultado que se han elaborado unos PGE pensando en un país "más seguro, más fuerte, sostenible y justo". "Ha llegado la hora de actuar, de reconciliar la realidad con el ideal, de escucharnos, de dejar de mirar hacia dentro y de vencer las divisiones y recelos para estar a la altura de la responsabilidad de construir un país mejor para este nuevo tiempo", ha concluido.