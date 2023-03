Montero valora el "trabajo intenso" de UGT y CCOO para "hacer posible los acuerdos" del diálogo social

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha querido reivindicar este viernes el "trabajo intenso" que, en su opinión, han desarrollado los sindicatos UGT y CCOO en los años de gobierno de Pedro Sánchez para "hacer posible todos los acuerdos" alcanzados con el Ejecutivo central "en el marco del diálogo social".

La ministra ha realizado esta reivindicación del trabajo de los sindicatos en declaraciones a los medios en San Fernando (Cádiz), y a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, realizó este jueves a favor de retirar la prestación por desempleo y otros subsidios públicos a las personas paradas que rechacen ofertas de trabajo y hayan recibido formación para ello.

María Jesús Montero ha explicado que no había escuchado cuáles habían sido "las palabras concretas" de Pepe Álvarez, si bien ha aprovechado la ocasión para "agradecer a la Unión General de Trabajadores el trabajo intenso que durante todo este periodo ha venido desarrollando, también con Comisiones Obreras, para hacer posible todos los acuerdos que hemos hecho en el marco del diálogo social".

En esa línea, ha defendido que "sin las organizaciones sindicales no hubieran sido posibles los ERTE --expedientes de regulación temporal de empleo--, la subida del Salario Mínimo Interprofesional", así como "no hubiéramos impulsado una reforma laboral que permite devolver derechos básicos al conjunto de los trabajadores", y "no hubiera sido posible la ley educativa".

"Yo creo que los sindicatos de este país han dado una muestra de patriotismo muy importante durante la pandemia, durante la guerra de Ucrania y, por tanto, nos han permitido impulsar leyes que también en el día de hoy están discutiendo", ha continuado María Jesús Montero en alusión a la reforma de pensiones anunciada este viernes.

La ministra ha defendido así que "hay que reconocerles socialmente" a dichas organizaciones sindicales "el trabajo tan importante que hacen, no sólo para mejorar las condiciones de los trabajadores, sino para impulsar los grandes cambios de este país", según ha sentenciado.