Montesinos (PP) critica "nefasta gestión" del Gobierno en crisis migratoria: "Marlaska está acorralado por sus mentiras"

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado este viernes "la nefasta gestión" del Gobierno en la crisis migratoria, advirtiendo de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "está enredado en una red de mentiras de la que no sabe salir".

"Marlaska está acorralado por sus mentiras", ha advertido en rueda de prensa en Málaga, al tiempo que ha añadido que "todos los españoles saben ya que es el ministro de la mentira; el Gobierno de la mentira porque esta crisis afecta también a otros departamentos". Es más, ha afirmado que este es el Ejecutivo "que no dice la verdad y la labor del principal partido de la oposición es denunciarlo alto y claro".

Ha lamentado que hoy Grande-Marlaska "se niega a dar la cara ante todos los españoles para explicar qué es lo que está ocurriendo" y ha dicho que se ha conocido que el ministro "se niega" a ir al Congreso la próxima semana a dar explicaciones por esta cuestión: "Qué tiene que hacer mejor el ministro Marlaska que acudir el miércoles a la sesión de control al Gobierno y dar explicaciones urgentes al conjunto de los españoles", se ha preguntado.

"El ministro Marlaska se niega a dar explicaciones y da un portazo a la sede de la soberanía nacional", ha criticado, añadiendo que "es algo que es extremadamente grave y que denunciamos formalmente desde el PP".

Ha recordado, además, que "el mismo día que el ministro negaba vuelos a la Península, ese día llegaba un vuelo con inmigrantes irregulares a la provincia de Málaga, al aeropuerto de la capital de la Costa del Sol, y hoy sabemos por los medios que esa escena, la de vuelos con inmigrantes procedentes de Canarias, llegaban a otros aeropuertos de la geografía nacional".

"Se esperan más vuelos, por ejemplo, en Valencia en las próximas horas, según queda recogido, incluso, en la documentación que se le trasladado a los agentes por parte del Ministerio del Interior", ha advertido.

Así, ha insistido en que "este lamentablemente es el Gobierno de la mentira y no nos podemos acostumbrar a que el Gobierno nos mienta", ha dejado claro, añadiendo que "tampoco nos podemos acostumbrar a que el ministro Marlaska y el resto de miembros del Gobierno implicados en esta crisis no den la cara y comparezcan".

"No es normal y no nos podemos acostumbrar a que Marlaska esté desaparecido y así quiere seguir estando porque va a dar la próxima semana un portazo a la sede de la soberanía nacional y no va a dar explicaciones en la sesión a control al Gobierno", ha reiterado.

Al respecto, ha explicado que entre otras preguntas que debería responder el ministro están ¿Quién ha autorizado los traslados de los inmigrantes? ¿Se les ha hecho PCR a quienes fueron en esos vuelos? ¿Cuántos vuelos han llegado a Málaga y cuántos va a llegar; y a Andalucía y al resto de la península? ¿Por qué no ha habido comunicación con el resto de administraciones? ¿Por qué se les ha ocultado esa información a la Junta de Andalucía?", ha expuesto el dirigente del PP.