Montesinos (PP) pide a dirigentes del PSOE contrarios a los indultos que se pronuncien para "parar los pies" a Sánchez

Sería "inédito" indultar en contra de la opinión del sentenciador y la Fiscalía a quien volverían "a dar un golpe a la Constitución"

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha solicitado a los dirigentes del PSOE que están en contra de los indultos a los políticos del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos que se pronuncien porque "su ayuda es decisiva para parar los pies" al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez.

El vídeo del día Ghali abandona España de madrugada en un avión con destino Argel

Montesinos ha iniciado en Zaragoza la campaña de recogida de firmas impulsada por el PP a favor de la Constitución, la Justicia y la unidad nacional y contra los indultos a los condenados por sedición. Ha estado acompañado por el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, y el presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte.

Junto a la mesa instada en la plaza de España de la capital aragonesa, el vicesecretario de Comunicación del PP ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "destacados dirigentes" del PSOE, como Felipe González o barones territoriales, se han mostrado contrarios a los indultos.

No obstante, todavía hay cargos socialistas "que agachan la cabeza con tal de no protestar a Pedro Sánchez", a quienes ha reclamadoso que no estén callados y firmen en las mesas que va a instalar el PP en todo el país.

"Pido a alcaldes, concejales, a miembros del Gobierno autonómico que, si es verdad que están en contra de los indultos", rubriquen con su firma ese rechazo porque en esta cuestión "no valen las medias tintas", ni que el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, "diga una cosa, pero cargos del Gobierno de regional hagan la contraria".

Además, ha continuado Montesinos, tampoco vale que el PSOE de Aragón asegure que está en contra de los indultos, "pero, aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando se vota la moción del PP en contra de los indultos, se pongan del lado de Pedro Sánchez y de aquellos que dieron un golpe contra la legalidad y la Constitución" y "están condenados en firme por sedición y malversación".

El dirigente del PP ha insistido en que ante esta situación "no caben medias tintas: O se está con la justicia, la Constitución, el Estado de Derecho y se firma contra los indultos o se está con Pedro Sánchez y con quienes dieron un golpe contra la Constitución y la justicia".

CAMPAÑA ABIERTA

El vicesecretario de Comunicación del PP ha señalado que esta campaña --que va a recorrer todo España-- "es transversal, abierta a toda la sociedad" y ha animado "a que se acerque hasta aquí no solo el votante del Partido Popular o del centro derecha, sino también el votante socialista descontento, muy enfadado con Pedro Sánchez porque no entiende cómo es posible que atraviese todas las líneas rojas con tal de seguir en la Moncloa".

Ha esgrimido que Pedro Sánchez "parece dispuesto a humillar" a los aragoneses y españoles "con tal de seguir dos años más" al frente del Ejecutivo mediante el "pago político" a quienes dicen "que volverían a romper las reglas de juego, a dar un golpe a la Constitución y al Estado de Derecho".

Montesinos ha requerido el apoyo a esta campaña porque aún "estamos a tiempo de evitar que Pedro Sánchez dé un golpe definitivo a la dignidad de todos los españoles" y "todos juntos" es posible evitar que conceda estas indultos.

El dirigente del PP ha estimado que, "por dignidad", Sánchez "debería de revocar esa decisión que parece ya tomada de indultar a los golpistas" porque sería "inédito en España" hacerlo en contra de la opinión "rotunda, demoledora" del tribunal sentenciador y de la Fiscalía General del Estado.

"No ha pasado nunca en democracia y eso es lo que plantea Pedro Sánchez" como "precio político a sus socios separatistas", a quienes "si no les debiera nada, no los indultaría", ha opinado Montesinos.

Al respecto, ha sostenido que Pedro Sánchez hace unos meses "decía que las condenas tienen que ser íntegras e iba a defender el Estado de Derecho", un discurso que ha cambiado ahora, "cuando sus socios de Gobierno le han dicho que si quiere seguir en la Moncloa dos años más", ha de aprobarlos.

"Esto demuestra que la palabra de Pedro Sánchez no vale absolutamente nada" y, "a la vista de la cantidad de gente que nos acompaña y aquí, en Zaragoza", se pone de manifiesto "que ni las propagandas, ni la mentira del Gobierno de Sánchez calan en la sociedad aragonesa y en el conjunto de los españoles", ha apostillado.

TIEMPO DE DESCUENTO

El vicesecretario de Comunicación del PP ha subrayado que ha comenzado "el tiempo de descuento" para el presidente del Gobierno central. "El tic tac ha empezado y él mismo lo ha escuchado y todas las encuestas señalan que los españoles están en contra de los indultos y que, si se celebraran ahora elecciones generales, Pablo Casado sería el presidente del Gobierno", ha apuntado.

Por otra parte, Montesinos ha defendido "la convivencia y la concordia en el marco de la ley", así como "cumplir las reglas de juego y dialogar, negociar, conversar, cerrar heridas" en Cataluña, dentro de la Constitución porque "lo que es España lo decimos todos los españoles" y "tiene tanta potestad para hacerlo quien ha nacido en Zaragoza, como en Málaga o en Barcelona, porque ésta es la casa común de todos".

Sin embargo, ha argumentado que quienes gobiernan Cataluña "solo lo hacen para una parte de la sociedad", además de que expresan públicamente "que volverían a romper las reglas de juego" por lo que mientras que Pedro Sánchez "habla de valores constitucionales para defender los indultos, en el Congreso de los Diputados los portavoces de las formaciones independentistas manifiestan alto y claro que no se arrepienten, que lo volverían a hacer, que quieren una Cataluña independiente, sin pasar por el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional".

CAMPAÑA EN ARAGÓN

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha precisado que la campaña de recogidas de firmas se desarrollará también en las ciudades de Huesca y Teruel, así como en muchos otros pueblos de la comunidad autónoma para "defender el orden constitucional, la concordia y ese proceso de reconciliación que nos dimos los españoles" en 1978.

Ha considerado que las medidas graciables como los indultos "se conceden cuando hay arrepentimiento" y ha rechazado el "chantaje" en la utilización del lenguaje para defenderlos, cuando "no es más que el pago de una factura pendiente" del presidente del Gobierno de España para "seguir agarrándose al poder a cualquier precio".

No obstante, Beamonte ha indicado que los españoles "saben perfectamente qué es una cosa y qué es otra" ante un Ejecutivo "que pretende poner de manifiesto que todo es posible, todo vale", aunque tanto el Estado de Derecho, como el conjunto de la sociedad española "hablarán un día, esperemos que más pronto que tarde, y le dirán a Sánchez que las cosas son de otra manera" y llevarán al Partido Popular al Gobierno.

"El ciclo de Sánchez está acabado desde hace tiempo" y "pronto" llegará la alternativa del PP, que defiende "el respeto, la concordia, a quienes piensan diferente, la moderación, la normalidad, la libertad, la economía, la gestión, el empleo" frente a la "crispación" y a quienes "rompen las estructuras de convivencia de la sociedad", ha expresado.

Por su parte, el presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, se ha preguntado "hasta dónde está dispuesto llegar Sánchez para seguir en la Moncloa" y ha manifestado que el partido "se va a volcar para evitar que esta injusticia se pueda llevar a cabo".

Ha añadido que la sociedad en su conjunto "está indignada" porque el presidente de Gobierno "esté dispuesto a entregarlo todo para seguir en el poder" y ha sostenido que Sánchez "podrá indultar a los presos por el independentismo, pero no podrá indultar nunca su vergüenza".